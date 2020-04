Junta Municipal Electoral de Haina entrega certificado para segundo mandato de Antonio Brito Rodríguez

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +345 4,680 Fallecidos: +9 226 Recuperados: 363 Activos: 4,091

Por Angel Rafael Feliz

Antonio Brito Rodríguez, recibe del presidente de la Junta Municipal Electoral de Haina, el doctor Segura, la certificación que le acredita como director de la Junta Municipal de Quita Sueño, para el periodo 2020-2024.

La ceremonia se realizó en las oficinas de la entidad electoral, en compañía de la vice directora y de los vocales, quienes pertenecen a la alianza que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Frente Amplio pactaron con otras fuerzas en las pasadas elecciones municipales, en el mes de marzo.

En rueda de prensa realizada en las oficinas de Brito Rodríguez, sus primeras palabras fueron para “agradecer a Dios y al pueblo de Quita Sueño por permitirme que hoy haya recibido este pergamino que nos reconoce como el síndico del Distrito Municipal de Quita Sueño”

La entrega de certificación en vez de convertirse en una celebración, Brito la tomó como reflexión, por la situación que está pasando la humanidad, por la pandemia del COVID-19 y que nuestro país no ha sido la excepción. “dice el Ministerio de Salud Pública, que unos 4,126 dominicanos y dominicanas están contagiados y unos 200 ya han fallecidos, nosotros entendemos que estas cifras son más altas”

Nuestra afirmación la sustentamos por la cantidad de personas que no están registradas, que no sabemos cuántos son en realidad, decimos que el esfuerzo que hace el gobierno es a media, porque no es posible que para entregar una tarjeta “Quédate en casa” la gente tenga que aglomerarse en largas filas como sucede en Haina o en cualquier otro lugar en la República Dominicana.

Estamos llamando a la población de Quita Sueño a la prudencia, a la sensatez y que acatemos los lineamientos del Gobierno Central. Cuando decimos que acatemos esos lineamientos, es que conocemos exactamente el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Central.

Pero entendemos que el gobierno debe buscar otros mecanismos para que la gente se pueda quedar en su casa y evalúe la necesidad real de la gente.

En ese sentido hicimos llegar una carta al presidente, vía el gobernador civil de San Cristóbal, Para llamar al gobierno que no trabaje solo, cuando tiene con quien trabajar, que no actué de manera excluyente, cuando tiene gente aportando a la ciudadanía en ese sentido.

Este ayuntamiento de Quita Sueño, está al servicio del gobierno, para ir de las manos de la necesidad que real y efectivamente necesita este pueblo de Quita Sueño. Estamos haciendo grandes esfuerzos en el tema de la limpieza, hemos mantenido el servicio de recogida de basura a sangre y fuego, con las dificultades que conocemos que tiene el país, pero más que eso, también hemos mantenido operativos de desinfección de las calles y lo seguiremos haciendo.

Las políticas que está ejecutando el gobierno, solo las conocemos en las redes sociales, en la inquietud del gobierno; pero no la conocemos en la realidad del Distrito Municipal de Quita Sueño, por eso le decimos en esa comunicación al gobernador, que estamos en la mejor disposición de ver de qué manera ayudarnos, de que esta pandemia no siga avanzando de la manera que observamos que lo está haciendo.

Reclama y exige que “el gobierno entienda, que este ayuntamiento apenas recibe el 2.8 por ciento de los recursos que debe recibir, es decir, que el gobierno dominicano se está quedando con el 8.2 por ciento de los recursos de los ayuntamientos del país. “No nos vamos a cansar de decir y reclamar los derechos que por ley nos asiste, que el gobierno hoy nos está quitando”

“En ese sentido culpamos a los diputados y senadores de nuestro país, quienes aprobaron que los ayuntamientos reciban el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, y este mismo congreso que aprueba la ley, se hace se la vista gorda, cuando el gobierno viola la propia ley que ellos aprobaron”

“En Quita Sueño no hemos visto que el gobierno haya hecho una acción que beneficie a esta población. Si lo está haciendo no sabemos cómo, ni la manera en que lo está haciendo. Por eso hoy, nueva vez, le hacemos un llamado al Gobierno Central, que partiendo de la declaratoria de emergencia que ha venido realizando, que cumpla con su rol, que lo den a conocer, que lo veamos, que no nos vean como enemigos del gobierno, lo que estamos pidiendo al gobierno, es que nos oriente y que nos paute la línea a seguir, para que nosotros juntos podamos continuar los trabajos en esta comunidad”