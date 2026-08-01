Juramentan nueva directora en Hospital Provincial Toribio Bencosme

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Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó este viernes a la doctora Erimar Grullón como nueva directora del Hospital Provincial Toribio Bencosme, en Moca, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios que recibe la población de la provincia Espaillat.

Durante el acto, Landrón exhortó a la nueva directora a desempeñar sus funciones con compromiso, transparencia y vocación de servicio. Asimismo, expresó su confianza en que su experiencia clínica, liderazgo y calidad humana contribuirán al fortalecimiento de la gestión del centro y a la consolidación de una atención cada vez más eficiente y humanizada para los usuarios.

La doctora Erimar Grullón agradeció la confianza depositada en su persona y manifestó que asume la dirección del Hospital Provincial Toribio Bencosme con responsabilidad, compromiso y la firme convicción de trabajar junto al equipo de salud para seguir elevando la calidad de los servicios.

La doctora Grullón es médico especialista en Hematología, con una trayectoria de diez años en el sector salud. Desde el año 20222 se desempeña como hematóloga en el Hospital Provincial Toribio Bencosme y en el Instituto Médico Dr. Gregorio Hernández, en Moca.

En el ámbito académico, ejerce como docente de Hematología en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde contribuye a la formación de nuevos profesionales de la medicina.

Grullón realizó su especialidad en Hematología en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, de La Habana, Cuba, y obtuvo el título de Doctora en Medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además, ha fortalecido su preparación con entrenamientos y diplomados en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, banco de sangre, hemostasia, hematología y pedagogí. En la actualidad cursa un diplomado en gerencia de la salud.

La nueva directora también es miembro activo de sociedades científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Dominicana de Hematología y Hemostasia, la Sociedad Española de Hematología y Hemostasia, la European Hematology Association (EHA), la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) y el Grupo GELL.

En la juramentación también estuvo presente el director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, doctor Bernardo Hilario, quien acompañó al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud durante el acto de toma de posesión de la nueva directora del Hospital Provincial Toribio Bencosme.