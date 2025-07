La acción de amparo como mecanismo de protección de derechos fundamentales en la República Dominicana

Por Juan Antonio Mateo Ciprian

La acción de amparo es una de las herramientas más efectivas para defender los derechos fundamentales en los sistemas democráticos. En la República Dominicana, este mecanismo constitucional está diseñado para ofrecer una respuesta rápida y efectiva a cualquier riesgo o violación de los derechos fundamentales de las personas por parte de los poderes públicos. Su integración en el artículo 72 de la Constitución Dominicana de 2015 robustece un hito del catálogo de los derechos, así como la conformación del Tribunal Constitucional y su articulación con las normas internacionales consolida su papel protector de los derechos. Este artículo analiza la acción de amparo en el contexto constitucional, su uso contra las decisiones arbitrarias, incluida la protección del cumplimiento, y las relaciones con el derecho internacional de los derechos humanos, el amparo constitucional y legal en la República Dominicana.

Por ello, la acción de amparo se incluyó oficialmente en el ordenamiento dominicano con la Ley No. 437-06 Sobre recurso de amparo, con el objetivo de materializar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados por la Constitución de la República, a sabiendas de que constituye uno de los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que solo a través del respeto y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta indispensable para que cada ser humano alcance la felicidad.

Además, posteriormente fue revocada por las leyes orgánicas sobre el Tribunal Constitucional y el Procedimiento Constitucional No. 137-11, que controla el procedimiento actual. El artículo 72 de la carta magna dominicana estipula que cualquier persona tiene derecho al recurso de amparo para solicitar la protección de sus derechos fundamentales si es amenazada o violada por actos o liberaciones por las autoridades estatales o individuales. A diferencia de otros mecanismos distribuidos de los mecanismos legales, la acción de amparo se caracteriza por su celeridad, informalidad y eficiencia. No requiere una formalidad estricta o una representación legal obligatoria, lo que lo hace accesible y efectivo contra la ineficiencia del sistema legal convencional. (Peña, 2020).

Asimismo, el desarrollo jurisprudencial del amparo desde el establecimiento del Tribunal Constitucional Dominicano, la acción constitucional del amparo ha sido objeto de interpretación y consolidación en el caso. El punto de inflexión está compuesto por TC/0009/2, donde el tribunal determinó que el amparo incluso podría continuar contra las decisiones judiciales cuando obviamente violan los derechos fundamentales. Esta posición marcó un descanso con el principio de «fórmula» y aprobó el principio de superioridad constitucional. En esta sentencia, el tribunal declaró que el amparo no estaba prohibido en las decisiones judiciales si eran arbitrarias o desproporcionadas en ausencia de otra violación eficiente de recursos comunes. “Refleja una comprensión dinámica de la función de los jueces constitucionales como garantía de los derechos fundamentales, incluso teniendo en cuenta las decisiones del mismo sistema de justicia. (Tribunal Constitucional, 2012).

Del mismo modo, mediante la sentencia TC/0052/13, el Tribunal Constitucional redactó el desarrollo de los requisitos de procedimiento de amparo y señaló que deberían ser actuales las amenazas o lesiones esperadas y que no podía corregirse en otros canales judiciales ordinarios. “Esto confirma la subsidiaria basada en amparo preventivo y protector, que evita su uso como cuarto caso”.

En este contexto, la protección de la formación es una modalidad protectora destinada a garantizar la efectividad de las decisiones, normas o actividades administrativas, que contiene poderes especiales no realizados por la autoridad apropiada. La República Dominicana ha reconocido el caso de este tipo de amparo, aunque no se muestra claramente con tales denominaciones en la ley No. 137-11. La importancia del cumplimiento es que permite decisiones judiciales, incluidas las dictadas por el Tribunal Constitucional u otros organismos con poderes regulatorios, lo que es obligatorio y, por lo tanto, garantiza el principio de legalidad y el derecho a acceder a la justicia efectiva (Rodríguez, 2021).

A este respecto, la acción de amparo tiene un enfoque doble para las decisiones judiciales: en primer lugar, como un desafío único para las fallas de los tribunales que perjudican los derechos fundamentales y, en segundo lugar, como una forma de introducir efectivamente una decisión judicial previamente emitida. Este último es particularmente importante en los casos en que existe una decisión favorable emprendedora, que no cumple con la autoridad pertinente, que es una violación indirecta de los derechos fundamentales afectados.

Asimismo, constituye un hecho no controvertido que, la acción de amparo se ha convertido en uno de los mecanismos procesales más efectivos para proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de manera inmediata. Su aplicación ha representado un avance significativo en la consolidación del Estado social y democrático de derecho, al garantizar que todas las personas cuenten con una vía accesible y expedita para defender sus derechos frente a actos u omisiones que los amenacen o violen. La interpretación progresiva del Tribunal Constitucional ha ampliado considerablemente su alcance, permitiendo su uso incluso contra decisiones judiciales que, de forma arbitraria o desproporcionada, perjudiquen derechos fundamentales, como se establece en precedentes relevantes como la sentencia TC/0009/12.

Finalmente, la figura del amparo de cumplimiento ha surgido como una herramienta esencial para exigir la ejecución efectiva de decisiones administrativas o judiciales previamente adoptadas, reforzando el principio de legalidad y la supremacía constitucional. Este tipo de amparo se alinea con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia y recursos efectivos, en casos como Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la ejecución de las sentencias de amparo, la resistencia institucional y la necesidad de una cultura jurídica orientada a la constitucionalización del derecho. Para garantizar su plena efectividad, se requiere un trabajo continuo de formación de los operadores jurídicos, así como mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las decisiones constitucionales. En definitiva, el amparo no solo representa un medio de defensa individual, sino un instrumento para fortalecer el orden constitucional, la justicia y la dignidad humana en el contexto dominicano contemporáneo.