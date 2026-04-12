La Cámara de Cuentas y el Jet Set

Por JUAN LÓPEZ

En esta ocasión reflexionamos sobre dos importantes acontecimientos de esta semana: 1.- El vergonzante escándalo de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) y el limbo jurídico en que se encuentra el expediente judicial de la fatídica tragedia del Jet Set:

Escándalo de la Cámara de Cuentas

Los cinco miembros de la Cámara de Cuentas (CCRD), a unanimidad, mediante la amañada resolución No. ADM-2026-017, del 13 de marzo 2026, cometieron la indelicadeza de violentar la Constitución (Art. 140) y los procedimientos institucionales para aumentarse, de un solo golpe, el 50 % de sus respectivos salarios. ¡Qué barrabasada!

Además de las violaciones a las normas, también cometieron el abuso de anular “beneficios adquiridos” (bonos por antigüedad y vacacional) del personal con el prejuiciado argumento de que no se justificaban. Entonces procedieron con ¡el auto-aumento de 50 % para los cinco bergantes!

Este 50 % significaba que, con efectos retroactivos a febrero 2026, recibirían los siguientes aumentos: La presidenta de la CCRD de RD$423,500.00, pasaba a ganar RD$635,500.00 mensuales. Adicionalmente ella recibe RD$459,746.32 como exrectora pensionada en la UASD. Por lo cual, mensualmente, la presidenta recibiría RD$1,095,246.32, mensualmente.

También continuará recibiendo estos beneficios adicionales: a) vehículo, combustible y chofer. b) tarjeta para gastos de representación (15 % del salario), c) servicios de telefonía (celular, internet, etc.), d) seguro médico internacional, y e) a final de año dos salarios más: Los sueldos No. 13 y 14. ¡Qué bonito!

Los otros cuatro miembros de la CCRD, por el 50 % en sus respectivos salarios recibirían estos aumentos: De RD$379,097.84 pasarían a ganar RD$568.646.76, mensualmente. También los otros cinco beneficios adicionales que recibe la presidenta.

Por más maniobras y pueriles argumentos que están presentando; la repulsa que provocaron hizo que la presión social y la opinión pública, a unanimidad, les obligó a renunciar a ese abusador escándalo. Pero siguen siendo susceptibles de un juicio político en el Congreso Nacional por dos razones: 1.- Enseñaron descaradamente de qué son capaces por aumentar sus finanzas. 2.- Perdieron el respeto de la sociedad y la credibilidad de sus actos.

Los cinco miembros del pleno de la CCRD, al repetir con mayor desfachatez las impúdicas acciones de otras dos anteriores CCRD, ya no deben seguir al frente de esa institución, digna de mejor suerte. ¡Es lo que procede, legal y moralmente!

La tragedia de la discoteca Jet Set

El pasado 8 de abril se cumplió el primer año del derrumbe de la discoteca Jet Set que produjo 236 muertos, 180 heridos y cientos de niños huérfanos, lo cual afectó física, psicológica, económica y socialmente a más de 600 familias de diferentes estratos sociales. ¡La máxima tragedia no natural!

Los poderosos dueños del Jet Set, hermanos Antonio y Maribel Espaillat, inculpados de principales responsables ¿involuntarios? están en plena libertad luego de pagar la fianza que le impuso el tribunal.

Los hermanos Espaillat objetaron los resultados del peritaje que, a solicitud del Ministerio Público, presentó una Comisión de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, por lo cual insisten en la necesidad de un nuevo y segundo peritaje, lo cual se autorizó, complaciendo la defensa de los hermanos Espaillat.

Sin embargo, amplios sectores de la población consideran que se está tratando con “manos blandas y complacientes a los dueños de Jet Set, en consideración a sus poderes e influencias socio-económicas y políticas.

Sin embargo, la sociedad dominicana exige y merece que se le ponga un stop al limbo jurídico en que se encuentra anclado dicho expediente durante este primer año. ¡No puede seguir, so pena que se quiera provocar una desgracia social!

Tanto los fiscales actuantes como los jueces deben estar conscientes de que, los abogados de los hermanos Espaillat usarán todas las artimañas e interrupciones que fueren necesarias para evitar una sentencia justiciera a la mayor brevedad. Ellos buscarán extender el caso al máximo en el tiempo, jugando a la amnesia social con el tiempo. Consideran que con el tiempo se reducirá el gran encono social por tan fatal tragedia. ¡No se debe permitir!

La sociedad sensata reclama sanciones justicieras y a tiempo. No es aconsejable jugar con los sentimientos de los cientos de familias que sufren las terribles consecuencias de la fatídica tragedia del Jet Set.