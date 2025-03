La militarización y la mentira no resuelven los problemas en SFM y Las Guaranas

Por Ariel Paulino

El Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís y La Unión de Juntas de Vecinos de Las Guaranas han hecho un justo llamado a huelga por 48 horas, para este martes 25 y miércoles 26 este mes de marzo; y no nos asombramos de que la respuesta de las autoridades haya sido la militarización (por aire y tierra) abusiva y cobarde de un pueblo al que no le han dejado otra opción que no sea el reclamo de sus genuinos derechos según lo consigna la constitución. Más de mil uniformados, con todo tipo de pertrechos y vehículos de asalto (como si de una guerra se tratara) fueron enviados a esta ciudad, extendiendo esto también a Castillo y Las Guaranas; al tiempo que, además de la represión, el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación sobre el incumplimiento de las obras demandadas por los sectores vivos de la Región del Nordeste, con esa capacidad para mentir que caracterizan a las actuales autoridades.

En la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, se pueden ver constantemente los diferentes equipos de élite por tierra y equipos aéreos de dos helicópteros sobrevolando ante el asombro de una población que interpreta todo ese comportamiento como cobardía y la incapacidad de dar cumplimiento a acuerdos con los que en más de una ocasión se ha comprometido el gobierno.

Los funcionarios del gobierno del PRM, y el Movimiento Popular sostuvieron un encuentro, con La Iglesia católica como intermediaria, sin que dieran las autoridades presentes repuestas serias y creíbles frente a las demandas. En este encuentro que era para buscar una vía de entendimiento, mediante planteamientos y salidas concretos, las máximas autoridades no sólo lucieron indiferentes, sino indolentes, como es el caso del senador de esta Provincia Duarte y el dirigente y funcionario Olmedo Caba, los que ni siquiera hicieron uso de la palabra. En cuanto a la gobernadora, se entiende que no tiene ni tendrá solución a los problemas.

Por su parte, el presidente Luis Abinader, dice desconocer las razones del movimiento social y popular de San Francisco de Macorís y otros municipios, fabulando, como es su costumbre, en torno a las obras reclamadas, mintiendo con toda franqueza, siempre bajo ese modo enfermizo de mentirle al pueblo, contradiciendo abiertamente , la memoria gráfica y visual de pasados acuerdos a los que en reiteradas ocasiones se ha comprometido dar solución, lo que es propio de un mitómano incorregible, porque en la práctica las obras sociales no están hechas y las que se han iniciado van a paso de tortuga. Quizás esto sea dando tiempo para que sigan subiendo de precios los materiales de la construcción y así, aquellos que se benefician de dicha alza, sacar provecho económico de esta.

NO ES CIERTO QUE SE ESTÁ DANDO SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS DEMANDADAS EN DIVERSAS OCASIONES; Y NO ES CIERTO QUE ESTAMOS ACTUANDO FUERA DEL DERECHO Y LA DIGNIDAD DE ESTE PUEBLO QUE TANTO APORTA A LA NACIÓN. TAMPOCO SERA CIERTO QUE ALGUNA VEZ ESTE PUEBLO, AL QUE NO LE HAN DEJADO OTRA OPCIÓN QUE LA EXPRESIÓN CONSTITUCIONAL, SERÁ AMEDRENTADO Y CONFUNDIDO.

¡NI UN PASO ATRÁS ANTE LA ARROGANCIA DE LOS QUE SE HAN OLVIDADO QUE LA HISTORIA LES JUZGARÁ!