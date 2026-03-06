La mujer ha demostrado una capacidad extraordinaria para lograr cambios efectivos en la sociedad, afirma director ejecutivo del CONAPE

Fuente externa

El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) aseguró que, a lo largo de la historia, la mujer ha mostrado el arrojo necesario para asegurar la equidad en todas las áreas del quehacer humano, ya que su inteligencia y determinación la convierten en un ser admirable.

El doctor Demetrio Vicente Ureña, al dirigirse a las colaboradoras del CONAPE con motivo de celebrarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, señaló que, a lo largo del tiempo, las mujeres han demostrado una capacidad extraordinaria para lograr cambios positivos en la sociedad.

“Ustedes han sido sostén de las familias, constructoras de comunidades y protagonistas del desarrollo de nuestra nación; por eso, hoy reconocemos sus logros, liderazgo y contribución en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural”, precisó.

El ejecutivo se refirió a las damas durante una actividad realizada en el salón de conferencias de la institución, con motivo de la conmemoración de una fecha que recuerda la lucha histórica de las mujeres por la conquista de derechos que, como seres humanos, les corresponden y que durante mucho tiempo les fueron vulnerados.

La actividad consistió en la disertación de la charla-conversatorio “Construye una Mejor Versión de Ti”, facilitada por la licenciada Mariel Almonte, especialista en desarrollo personal y conferencista, auspiciada por AFP Reservas.

El funcionario recordó que en una fecha como esta se resaltan los derechos y espacios conquistados por las mujeres, los cuales no fueron fruto del azar, sino del esfuerzo y la valentía de quienes abrieron caminos y se convirtieron en ejemplos para las presentes y futuras generaciones.

Agregó: “Quisiera expresar estos sentimientos todos los días, porque cada día disfrutamos de la capacidad de entrega, trabajo y disposición de estos maravillosos seres, a quienes aprovecho para manifestarles mi cariño, respeto y admiración por las acciones que realizan en favor del bien común”.

El doctor Demetrio Vicente Ureña sostuvo que el CONAPE reafirma su compromiso, respeto y reconocimiento hacia todas las mujeres en cada una de las etapas de su vida, en especial hacia las adultas mayores, portadoras de sabiduría, experiencia y legado.

“En este Día Internacional de la Mujer expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a todas las mujeres y, de manera especial, a nuestras colaboradoras por su entrega, compromiso y valioso aporte al cumplimiento de la misión de nuestra institución”, manifestó el ejecutivo del CONAPE.

La actividad fue organizada por el Departamento de Recursos Humanos, la Dirección de Planificación y Desarrollo y el Departamento de Comunicaciones, y se realizó en el salón de actos de la institución.