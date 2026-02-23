Por Carlos Guzman

La figura de Danilo Medina representa una esperanza renovada para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), especialmente en un momento en que el país necesita líderes comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el bienestar social. Medina, quien fue presidente en dos ocasiones, tiene la experiencia y ser referente de los mejores gobiernos que se allá conocido el conocimiento en el país por eso es necesarios para guiar al PLD hacia un resurgimiento en la arena política dominicana . Su recorrido por el país durante los momentos más críticos del partido es un testimonio de su dedicación y de su capacidad para conectar con la población en sus momentos difíciles.

La historia de Juan Bosch, el fundador del PLD, destaca la importancia de tener un liderazgo auténtico y comprometido con los valores del partido. En su obra «Cuentos de la Selva», Bosch retrata la lucha y la conexión con los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Este espíritu bochista, que aboga por la justicia social y la igualdad de oportunidades, debe ser el faro que guíe a los políticos que realmente desean trabajar por el PLD. Al igual que Bosch, Danilo Medina entiende que la política no se trata solo de ganar elecciones sino de pensar 💭 en la gente , de generar impacto reales que lleguen positivamente la vida de las personas.

Medina cuenta con el respaldo de todo el partido mayoritario y de estructuras sólidas y renovadas que lo apoyan en su misión. Esta es la oportunidad perfecta para que los presidenciables de dentro del PLD se unan bajo un liderazgo, coaccionado y reflejen la visión de Bosch. Cuando salga un candidato que represente los intereses del pueblo, y que tenga un profundo compromiso con el desarrollo social, puede catapultar al PLD nuevamente al poder 2028. Las decisiones del Comité Central serán crucial en 2027 también que son los plazos de ley para el partido , el país y para su futuro ante la sociedad , sino también para la democracia en República Dominicana.

Finalmente, el PLD tiene la posibilidad de mantenerse como la principal fuerza de oposición, siempre y cuando sus líderes mantengan la coherencia y la unidad guiados con los principios de Juan Bosch y se dediquen a trabajar arduamente por el bienestar de la nación. La resiliencia y el compromiso que han caracterizado la gestión de Danilo Medina pueden ser la clave para este resurgimiento, con la firme intención de retomar el camino hacia una sociedad más justa y equitativa.