La periodista Danylsa Vargas es reconocida en el Premio La Flor

La periodista y comunicadora Danylsa Vargas fue reconocida con el prestigioso Premio La Flor, una distinción que resalta la labor, los aportes y la trayectoria de profesionales que han dejado una huella significativa en los medios de comunicación de la República Dominicana.

Actualmente se desempeña como coordinadora del bloque de 5 a 7 PM de Panorama de la Tarde del Grupo de Medios Panorama, co conductora de Infórmate junto a Ana Jiménez y productora de En el Lente con Danylsa Vargas, su más reciente proyecto.

Durante la ceremonia, Vargas agradeció el reconocimiento y valoró la importancia de ejercer la comunicación con responsabilidad. En su discurso, exhortó a los jóvenes a trabajar siempre “con ética, dedicación y esmero”, al tiempo que les motivó a utilizar las plataformas mediáticas para promover valores y contribuir al bienestar social.

El Premio La Flor, presidido por el joven Henry Rijo, es otorgado a figuras del arte, la comunicación, el liderazgo social y otras áreas de impacto comunitario. Su objetivo es enaltecer a quienes, con su trabajo constante, sirven de ejemplo y aportan al desarrollo cultural y social del país.

Con este reconocimiento, Danylsa Vargas reafirma su compromiso con una comunicación transparente, constructiva y orientada al servicio público.

