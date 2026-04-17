Leonel Fernández encabezará agenda de actividades este fin de semana en Santiago, La Romana y Santo Domingo

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, desarrollará una agenda de actividades durante este fin de semana en Santiago, La Romana y Santo Domingo, como parte de su dinámica de trabajo político y contacto con distintos sectores del país.

La jornada del líder político inició con su participación en un acto académico celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde fue otorgado el Doctorado Honoris Causa en Humanidades al académico Abraham Frederic Lowenthal, reconocido experto en relaciones internacionales y estudios latinoamericanos y autor de múltiples obras sobre democracia y gobernabilidad en la región.

Para la tarde de este viernes, a las 6:00 p.m., Fernández tiene previsto encabezar en Santiago una actividad de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo. Más adelante, a las 7:30 p.m., participará en un encuentro tipo cóctel con empresarios, en el que también se realizará la incorporación de nuevos integrantes a la organización política.

El sábado 18 de abril, a las 3:00 de la tarde, el presidente de la Fuerza del Pueblo encabezará la asamblea de la Dirección Central de la región Este en La Romana, la cual tendrá lugar en el local de la Alianza Juvenil de esa ciudad.

La agenda del fin de semana concluirá el domingo 19 de abril, a las 10:00 de la mañana, con la asamblea de la Dirección Central del Gran Santo Domingo y Monte Plata, que se celebrará en el Hotel Gran Barceló (Lina), en el Distrito Nacional.