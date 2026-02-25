Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- La Liga de Béisbol Leones de Chaca realizó recientemente un intercambio deportivo con su homóloga Bedford Little League Baseball, de Estados Unidos, en el estadio Rojas Alou, al lado del Hipódromo V Centenario, en Santo Domingo Este.

Ambas entidades deportivas intercambiaron partidos de béisbol en cuatro categorías diferentes que van desde los 9-10 años hasta 11-12, 13-15 y 16-17 años, en el referido estadio.

La información la dio el dirigente deportivo Alberto Joaquín (Chaca), presidente de la Liga Leones de Chaca, quien destacó la celebración de intercambio de béisbol, por tercera vez, con Bedford Little League Baseball, una entidad beisbolera donde convergen atletas latinos de varias nacionalidades anclada en el Harry Park, en el Condado del Bronx, en Nueva York.

Dijo que esta actividad se enmarca dentro de las festividades de la Copa Independencia de Béisbol, de cada año se realiza y que esta fue su versión número 14.

Joaquín resaltó la iniciativa que organizó junto al entrenador dominicano radicado en la ciudad de Nueva York, Wilson Gutiérrez, quien anda con una numerosa delegación de más de 60 personas entre jugadores y entrenadores, y por igual, se le suman padres de los atletas.

Por su lado, Gutiérrez informó que en esta visita a la República Dominicana han agotado una rigurosa agenda de intercambios con diferentes ligas de provincias visitadas como son Santiago y el Municipio Sabana Iglesia y San Francisco de Macorís (Provincia Duarte).

También, en el municipio de Fantino en Cotuí (Sánchez Ramírez), en Baní (Peravia), La Vega, Moca (Espaillat), Santo Domingo Este, Puerto Plata, en Loma de Cabrera (Dajabón) y en la localidad de Haina en San Cristóbal.

Sostuvo que el recorrido lo iniciaron el sábado 14 de febrero y lo concluyeron el lunes 23 del mismo mes, la cual ha sido muy fuerte por lo cerrada que fue la agenda de los partidos y las localidades visitadas, en la que tuvieron encuentros en un mismo día y diferentes provincias.

“El deporte y los estudios son la vía de crecimiento humano, sin importar su nacionalidad y procedencia”, exclamó Gutiérrez.