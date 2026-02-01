Llega a Venezuela la nueva jefa de la misión diplomática de EE.UU

La nueva jefa de la misión diplomática de EE.UU. para Venezuela, Laura Dogu, llegó este sábado al país suramericano para avanzar en el restablecimiento de las relaciones bilaterales, suspendidas en 2019.

«Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar», escribió en la cuenta de X de la Oficina Externa de la nación norteamericana en Venezuela.

Dogu, quien anteriormente se desempeñó como embajadora en Nicaragua (2015-2018) y en Honduras (2022-2025), asumirá como encargada de negocios en Caracas.

Venezuela rompió sus relaciones bilaterales con Washington en 2019, después de que el Gobierno de Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como «presidente» del país suramericano.

El acercamiento bilateral se produjo tras el ataque estadounidense del pasado 3 de enero contra territorio venezolano, que culminó con el secuestro del mandatario del país, Nicolás Maduro. Apenas seis días después de la agresión, altos diplomáticos de EE.UU. viajaron a Venezuela, que anunció ese día el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con la nación norteamericana, orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» Fuente: RT