¡ Llega el Programa de Titulación al Sector Respaldo Alma Rosa!

Santo Domingo Este. – Tras casi 60 años de espera, familias de Respaldo Alma Rosa y/o Proyecto Cruz de Mendoza, que durante generaciones han habitado este sector, verán materializado su sueño de contar con un título de propiedad, gracias a la llegada de las brigadas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), impulsada por el presidente de la República Luis Abinader.

Los comunitarios Héctor Chavez, Aneuri Peña, Bladimirka Carrasco, Miguel Ángel Mercedes Berroa, Juntas de Vecinos Unidad Familiar, Juntas de Vecinos Los Pioneros, gestionaron e hicieron posible que hoy las brigadas de titulación estén en este populoso sector; este hecho histórico, no solo devuelve la esperanza a Respaldo Alma Rosa y a los comunitarios, sino dejando atrás la angustia y la desesperanza.

Durante años moradores de Respaldo Alma Rosa y/o Cruz de Mendoza, vieron pasar gobiernos, tras gobiernos y promesas sin resultados. Hoy, por primera vez, la comunidad de Respaldo Alma Rosa, siente que alguien los escuchó. Este proceso de titulación, no solo les entrega un título, sino que les devuelve la dignidad y la confianza en el mejor futuro, elevar la calidad de vida de los propietarios de casas del sector.

El Sector Respaldo Alma Rosa y/o Cruz de Mendoza, fundada a comienzo del año 1963, con distintos inmigrantes de sectores aledaños, celebra este acontecimiento como el comienzo de una nueva etapa, contar con un título de propiedad no solo les garantiza seguridad jurídica sobre sus viviendas, sino que abre la puerta a oportunidades económicas reales. Con la titulación, muchos podrán acceder a la banca privada, solicitar préstamos y emprender proyectos personales y comunitarios.

Este programa de titulación transforma vidas y garantiza el derecho a la propiedad privada, en una gestión gubernamental que escucha, actúa y se acerca a la gente.

El Sector de Respaldo Alma Rosa, al igual que Los Mameyes, El Pensador y La Isabelita, son testimonios de perseverancia y unión comunitaria. Lo que por décadas pareció imposible, un sueño, hoy comienza a hacerse realidad, marcando un antes y un después en la historia de estos sectores del municipio Santo Domingo Este.