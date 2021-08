Lo de Miguel Ortega toma otro color: “Si ustedes ven que me matan no ha sido porque yo lo he provocado”

Por Robert Vargas

Tras la renuncia de Miguel Ortega de la dirección de Radio Educativa Dominicana, la situación ha tomado un giro inesperado con la denuncia del locutor de que tras él han sido lanzado los organismos de inteligencia del Estado, mientras ha dejado abierta la posibilidad de que pueda ser asesinado.

Ortega hizo la denuncia durante un “live” en su muro de FaceBook, donde anunció que se propone hablar al país a las seis de la tarde de hoy sobre los motivos de su renuncia.

-En el día de hoy yo puse mi renuncia de Radio Televisión Educativa. Eso es irrevocable. No quiero que me sigan llamando, que me sigan tratando de persuadir (para que no hable a las 6:00 PM).”, dijo Ortega.

Agregó que : “¿Por qué yo no puedo hablar a las seis ahora. Yo voy a hablar a las seis de la tarde. Si los servicios de inteligencia, que me andan buscando por todos lados … si ustedes ven que me matan no ha sido porque yo lo he provocado, porque ando desarmado”.

-“Si me matan, bien matado estoy, no me importa esa vaina. Bien matado estoy, no me importa esa vaina, pero que no digan después queriendo dañar mi integridad después de muerto”., agregó.

Miguel Ortega renunció hoy a la Dirección de Radio Educativa Dominicana luego de que se negara a formar parte de un presunto entramado de corrupción, del que estaría enterado el Ministro de Educación, Roberto Fulcar.

Él explicó que se negó a acceder a formar parte de una estructura como la de “Cáceres”, en alusión a una presunta organización criminal que se apropiaba de fondos públicos en la gestión del gobierno de Danilo Medina.

Ortega, quien fue un entusiasta promotor de la candidatura presidencial de Luis Abinader, alega que se ha convencido de que el gobierno del PRM es “más de lo mismo”.