Miguel Ortega impone su dignidad y se larga de la Radio Educativa Dominicana tras rechazar propuestas “indecorosas”

Por Robert Vargas

Quienes creyeron que podían jugar con la dignidad y el decoro del experimentado locutor Miguel Ortega, se equivocaron medio a medio. Incluso, se equivocó el Ministro de Educación Roberto Fulcar.

Hace varias décadas que conozco a Miguel. Siempre lo he visto con la misma postura firme contra la corrupción. Lo veo entregarse con pasión a lo que cree y postula.

La lucha contra la corrupción es base fundamental de sus actuaciones.

Incluso, por creer en el proyecto de Luis Abinader abandonó hasta a su familia durante cinco años y arriesgó su vida durante ese tiempo.

Sin embargo, apenas un año después de que el PRM asumiera el poder, Miguel Ortega se ha dado cuenta de que, en definitiva, “ha sido más de lo mismo”.

Por ese motivo, decidió renunciar al puesto de Director de Radio Educativa Dominicana. Y se lo dijo directamente a Roberto Fulcar, quien lo ha defraudado.

Se lo dijo con esta comunicación, que Ortega entregó a Ciudad Oriental y autorizó su publicación.

Buenos días Roberto (Fulcar), quiero por esta vía informarle que a partir de hoy no volveré más a Radio Televisión Educativa. Luego de lo que me dijo ayer delante de su personal, no me queda más que renunciar. Lamentablemente soy una persona que no tolero reproches cuando tengo la razón y en el caso de Luis Lebron lo hice así porque tengo la razón. Yo creí en usted y dejé mi familia en los Estados Unidos y duré 5 años arriesgando mi vida incondicionalmente porque entendí que era lo correcto apoyarlo a usted pero ha sido más de lo mismo, Seguiré mi camino como siempre con la frente en alto. Excúsame por ser tan director pero esa es mi forma, recomiendo que se quede con Lebrón que le va a aportar más que yo. Suerte en su carrera Política. Miguel Ortega

¿Qué fue lo que motivo esta reacción de Miguel Ortega?

Este hombre, de reciedumbre moral a toda prueba, y con quien se puede o no estar de acuerdo, entregó a Ciudad Oriental dos audios comprometedores-

En uno de ellos, se escucha la voz de un hombre que le propone a Ortega construir en Radio Educativa Dominicana una estructura corrupta para desviar fondos de los contribuyentes “igual que Cáceres”, pretendiendo que se “distribuya” ilegalmente dinero asignado a la institución.

En el otro audio se escucha a Ortega reprochando lo propuesto por el individuo y advirtiendo que no admitirá que nada sea hecho fuera de las reglas puesto que él luchó contra la corrupción y no estaba dispuesto a terminar en prisión como varios ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina.

Ortega comentó a Ciudad Oriental que él le hizo la denuncia directamente al Ministro Fulcar, pero este optó por recriminarlo a él, y no al presunto auspiciador de las acciones corruptas.

En esas circunstancias, Ortega decidió renunciar de manera irrevocable.

El desplante que le ha hecho Luis Abinader

-“¡Con nosotros, el próximo presidente de la Repúbica LUIS A-BI-NA-DEEEERR!”.

Esa era una expresión clásica del veterano locutor, presentador y maestro de ceremonias Miguel Ortega cuando presentaba al entonces candidato presidencial por el PRM.

Lo acompañó por todo el territorio nacional entregado por completo a la causa del cambio.

Sin embargo, una vez Abinader juró el cargo, jamás le tomó una llamada telefónica ni lo llamó por teléfono.

Es más, se buscó maestros de ceremonias nuevos y Ortega aceptó un par de empleos.

Así de mal agradecido resultó a Abinader con este hombre que se la jugó por él.

Pero, la gota que rebozó la copa es lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación.

Ortega puede aceptar muchas cosas, pero no humillaciones ni propuestas indecorosas que pongan en juego su honestidad y buen nombre.

Video de archivo