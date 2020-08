“Los Cuatro J” demuestran poder en el PRM y preparan su maquinaria para el 2024

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 91,608 Fallecidos: 1,573 Recuperados: 61,558 Activos: 28,477

Por Robert Vargas

Está comprobado en los hechos, “Los Cuatro J” no solo tienen poder, sino que lo demuestran y, para quienes puedan dudarlo, les exhiben sus músculos tanto dentro como fuera del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), en Santo Domingo Este.

Ayer, un miembro de ese poderoso e influyente equipo político perremeísta me aclaró que ellos no son “Los Tres José”, sino “Los cuatro J”, al explicarme que, al referirme a los primeros, estaba dejando fuera a uno que tiene bastante primacía en el grupo, pero que prefiere mantenerse en bajo perfil.

¿Quienes son los Tres José?

A saber, José Liz, José Ramón Jiménez y José Sánchez.

¿Quienes son “Los cuatro J”?

Sencillo: José Liz, José, Ramón Jiménez y José Sánchez y Julio Ernesto Cruz Pichardo.

Como los nombres de cada uno inician con la letra “J” y son cuatro, entonces los denominan “Los Cuatro J”.

Hecha esa aclaración aportada por uno de los “J”, debo explicar que ellos constituyeron la avanzada política, la punta de lanza en SDE de la campaña del presidente Luis Abinader, no ahora, sino desde hace más de un lustro.

Asumieron riesgos, tomaron y ejecutaron decisiones para nada exentas de polémicas y hasta se arriesgaron a ser vistos como presuntos “tramposos” alegadamente capaces de cometer ciertas “indelicadezas” en la búsqueda de sus objetivos.

Al final, los resultados están ahí: ayudaron a Luis Abinader a ganar las elecciones y este hoy es el Presidente de la República.

José Liz

José Liz es un dirigente del PRM que ha aspirado en al menos dos ocasiones a ser candidato a diputado, sin lograrlo.

Es un empresario exitoso del área de la ferreterías.

A Liz se le puede ver en cualquier lugar donde “Los Cuatro J” consideran que aportaron para el triunfo electoral. Por ese motivo se le ve con frecuencia en el Palacio Municipal “ayudando” al alcalde Manuel Jiménez, incluso pretendiendo aplacar protestas en contra de este.

Ya se comenta que para las elecciones del año 2024, Liz iría de nuevo a por una diputación por la Circunscripción 1 de SDE.

José Ramón Jiménez

De su lado, José Ramón Jiménez, conquistó un asiento en el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este en las elecciones de marzo.

Es un tipo que cree en el trabajo planificado y se entrega de lleno a realizar sus tareas. Es muy detallista en eso de hacer”líneas gráficas” y hacer planes para el municipio.

Adquirió experiencia en la gestión municipal en el ASDE , cuando el alcalde era Domingo Batista a quien, sin embargo, ayudó a que le fuera “serruchado el palo” en las elecciones municipales del año 2016, cuando trabajó duro para intentar alcanzar la victoria con Manuel Jiménez, quien en ese momento era el candidato del Frente Amplio, no del PRM.

De hecho, “Los Tres José”, y se sospecha que “Las cuatro J” completas, actuaron a favor de Jiménez en esa ocasión con el presunto respaldo por lo bajo de su líder, Luis Abinader.

Entre todos habrían ayudado a “sacrificar” a Domingo Batista, a quien “culpaban” de no ceder a favor del ex peledeísta.

José Sánchez, (José Altagracia Sánchez)

Mientras que José Sánchez, (José Altagracia Sánchez), es el tipo aquel a quien no se le aprieta el pecho para lograr sus objetivos. Pacta con quien tenga que hacerlo para llegar a la cima o mantenerse a flote.

Llega al Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), por allá por los años ´80 del Siglo XX tras militar en el otrora izquierdista Partido de los Trabajadores Dominicanos, hoy convertido en Fuerza del Pueblo.

Un diputado actual del PRM me llamó por teléfono hace dos o tres días que “no hay peor cosa que un ex comunista y un ex evangélicos”. Él sabrá por qué me lo dijo. Yo aún trato de entenderlo.

Sánchez fue durante unos 25 años maestro de escuela de nivel medio; durante un tiempo se desempeñó como dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y de la Cooperativa Nacional de los Maestros (COOPNAMA).

Como todo dirigente en la vida, unos lo quieren, otros lo aborrecen.

De él se comenta que actúa bajo las orientaciones y la protección del actual Ministro de Educación, Roberto Fulcar, un ex-comunista (¡Ay!) convertido en el principal estratega de Abinader.

Es posible que “las sabias orientaciones” de Fulcar lo llevaran a conquistar la regiduría en el ASDE en la gestión pasada, cuando se comportó como un fiel aliado del ex alcalde peledeísta Alfredo Martínez ante el silencio casi absoluto de la dirección del PRM,

Sánchez también es un licenciado en Derecho con varias maestrías, lo que le ayuda a ampliar su marco conceptual de la sociedad y el mundo.

Por eso, sabe moverse en su ambiente y, a pesar de estar alejado de las aulas desde hace mucho tiempo, y no haber sido catedrático en ninguna universidad (si me equivoco en este dato, me lo aclaran, por favor), logró la hazaña de ser convertido por obra y gracia de una decisión del presidente Luis Abinader en nada más y nada menos que en el Señor Rector del Instituto Superior Comunitario, donde ayer fue puesto en posesión por el Ministro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín.

Una señal de que el hombre “sabe moverse” es que a su toma de posesión asistieron varios ex funcionarios del ASDE durante la gestión de Alfredo Martínez y que fueron cancelados por el alcalde Manuel Jiménez.

No está claro si Sánchez los designará en alguna función en el ITSC.

Él ha dado el salto de Director Técnico del ASDE a Rector del ITSC.

Julio Ernesto Cruz Pichardo

Por último, está el caso del ex diputado Julio Ernesto Cruz Pichardo. Este es un hombre de trato afable, tranquilo y tenido como “el “Jefe” de “Los Cuatro J”.

Fue tres veces diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, de donde pasó a fundar al PRM. Cuando se aseguró la pensión como diputado, cedió su posición a su esposa Adalgisa Abréu, una doctora en medicina de profesión.

Abréu ya tiene dos períodos como diputada por la Circunscripción 1 de SDE.

Mientras que su esposo, Nestor Julio, fue designado por Abinader en el cargo de Director de la Dirección General de Pasaportes, con lo que él demuestra su poder e influencia en el Presidente de la República.

Ayer se reunieron “Los Tres José” en el ITSC, cuando Sánchez, uno de ellos, tomaba posesión como Rector.

José Liz se mantuvo sentado en la mesa principal y José Ramón coordinaba la actividad en la que apenas eran un recién llegado y en la que no tenía ninguna función, pero quedó claro que su proximidad con el Rector le aportará cierta influencia en ese instituto Superior.

Todas las “J” están empoderadas. Uno es regidor, otro es rector, uno más es Director de Pasaporte y el cuarto se mueve entre todos y es posible que sepa bastante bien cómo y donde es que “se bate el cobre”.

Ahora tiene poder y aprovechan para mostrar sus músculos, tanto así, que el ex diputado Jorge Frías fue ayer al ITSC para “estar presente” en ese momento de gloria de su antiguo discípulo, José Sánchez.

¿Hacia dónde van “Las Cuatro J?

En los corrillos del PRM comentan que “Las Cuatro J” aprovecharán el empoderamiento que les está dando Abinader para presentarse a las elecciones del año 2024 como aspirantes a las siguientes candidaturas:

José Liz, José Sánchez y José Ramón Jiménez aspirarían a diputados por las circunscripciones 1, 2 y 3 respectivamente, mientras que Julio Ernesto Cruz Pichardo iría a por la Senaduría de la Provincia Santo Domingo.

Cada cual usaría su espacio de poder para afianzar sus posiciones y doblegar a potenciales adversarios.