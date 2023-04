Los Dominicanos Peña, Soto, Rodríguez y Castro fletan jonrones jornada del miércoles Béisbol GL

Por León Felipe Rodríguez

SANTO DOMINGO, RD.- El dominicano Jeremy Peña, fletó un jonrón de tres carreras en la octava entrada para que su equipo Astros de Houston derrotara a los Blue Jays de Toronto 8 vueltas por 1.

También, el intermedista dominicano Rodolfo Castro pegó un jonrón e impulsó cuatro carreras para conducir el miércoles a Pittsburgh, hacia un triunfo sobre los Rockies de Colorado por 14-3.

Por los Piratas, los dominicanos Carlos Santana de 4-2 con tres anotadas y una producida, Rodolfo Castro de 6-2 con dos anotadas y cuatro empujadas.

Por los Rockies, el dominicano Elehuris Montero de 1-0. .

De su lado, Juan Soto se fue para la calle en el triunfo de su equipo los Padres de San Diego que blanquearon 1-0 a los Bravos de Atlanta.

En ese partido, por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 1-0.

Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de 4-1, Soto de 4-2 con una anotada y una producida.

Otro que pegó vuela cercas remolcador de dos vueltas fue el dominicano Julio Rodríguez, pero no pudo evitar que su equipo fuera derrotado 5 carreras por 3 por los Cerveceros

Por los Cerveceros el dominicano Willy Adames de 3-0. Por los Marineros los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2, con dos impulsadas, una anotada; y Teoscar Hernández de 4-1.

En otros resultados del Béisbol de Grandes Ligas en la jornada de ayer

miércoles 19 de abril de 2023.

Tampa-8- Cincinnati- 0

Guardianes-3- Detroit-2

Gigantes-6- Marlins -2

Diamondbacks -5- Cardenales 14

Texas-12- Kansas-3

Mets-5- Dodgers-3

Cubs-12- Oakland-2

Angeles -2- Yankees-3

Orioles-4- Washington-0

Twins-10- Boston-4

JUEGOS HOY JUEVES 20 ABRIL

Minnesota Vs Boston- 1:35pm

Angeles Vs Yankees- 4.05 PM

Cincinnati Vs Piratas- 6:35 pm

Colorado Vs Pillies- 6:40 Pm

Dodgers Vs Cubs- 7:40 Pm

San Diego Vs Dbacks- 9:40

Mets Vs San Francisco- 9.45 Pm