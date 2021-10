Los paradisíacos Punta Cana, Bávaro, Verón y Macao no son solo aire, mar y sol… también es Covid-19

Por Robert Vargas

Observen este detalle, que me luce interesante: cuando se trata de hablar de las bondades para los turistas, entonces se habla de Punta Cana, Bávaro, Verón, Macao y otros lugares próximos.

Sin embargo, cuando se habla del desastre sanitario y de las amplias posibilidades de ser contagiados por la Covid-19, entonces no se habla de esos paradisíacos lugares, sino que se menciona a la provincia La Altagracia.

Pero sucede que Punta Cana, Bávaro, Verón y Macao pertenecen a La Altagracia, lo que no se resalta en los comunicados oficiales.

La idea parece ser simple: no relacionar a la elevada incidencia de la pandemia en esos lugares, sino en La Altagracia, por lo que, claramente, se trata de una promoción engañosa.

Hace varios meses, el gobierno dominicano eliminó en la provincia La Altagracia las restricciones impuestas para prevenir el avance de la pandemia de la pandemia.

Aseguraron, incluso, que el peligro de ser contagiado allí desminuía porque muchas personas estaban vacunadas.

Sin embargo, los dos boletínes epidemiológicos más recientes divulgados por el Ministerio de Salud Pública, los números 580 y 581, muestran y confirman que la positividad diaria a la Covid-19 va en aumento en «La Altagracia», exactamente la provincia donde está las playas de Punta Cana, Bávaro, Verón y Macao repletas de turistas.

Precisamente, en un lugar donde a los turistas extranjeros no les reclaman la presentación de las tarjetas de vacunación , tal como sucede con las iglesias.

El boletín epidemiológico 580 dice textualmente que la positividad diaria era de 14.90%.

Mientras que el divulgado hoy, 21 de octubre del 2021, establece que esa positividad diaria había aumentado a 16.05%.

Esto significa que el peligro de contagios y de contraer la Covid-19 va en aumento en La Altagracia y, en consecuencia, en todos los polos turísticos que posee, de los cuales, los principales son Punta Cana, Bávaro, Verón y Macao.

Esos dados no son obtenidos en fuentes ocultas, sino de libre acceso y dados a conocer por las autoridades sanitarias, solo que, como a muchas personas no les gustas mirar «los numeritos», no se percatan de esa realidad.

Otro detalle importante es que la Covid-19 sigue mostrando un progreso aparentemente imparable en República Dominicana.

Por ejemplo, según el boletín 580 en el país al menos 15 provincias mostraban positividad diaria por encima del 10%.

Mientras que en el boletín 581, esa situación se presentaba en 17 provincias al mismo tiempo.

Esto es muy distinto a lo que sucedía en el boletín del 15 de agosto pasado cuando la positividad diaria por encima del 10% apenas afectaba a cinco provincias.

Si alguien quiere confirmar cual es la gravedad de la crisis sanitaria actual, solo tiene que dar una vuelta por los hospitales y se encontrará con una realidad espeluznante.

Mientras tanto, si Usted va de visita a uno de los centros turísticos en el Este (Punta Cana, Bávaro, Verón, Macao ), recuerde que estos forman parte de la Provincia Altagrcia, que no son un mundo aparte y que el riesgo de contagio no parece que sea pequeño,

En consecuencia, adopte usted sus medidas de precaución porque esto parece ser «sálvese quien pueda».

Ahí no es solo aire, arena y mar. También hay Covid-19.

Y, que conste, me encantan las playas del Este, no así las de Puerto Plata, donde la positividad es menor, solo 10%.