Los Piratas derrotan 16-1 y 6 por 3 a Washington y Tamba Bay 12 – 3 a los White Sox en jornada sabatina de las Grandes Ligas

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD.- Los equipos Piratas de Pittsburgh y Tampa Bay fueron los más sobresalientes en carrerajes al derrotar a sus opositores de los Nacionales de Washington 16 vueltas por 1 y 12 por 3, respectivamente, durante la jornada de ayer sábado 29 de abril del Béisbol de Grandes Ligas.

De otro lado, los Orioles de Baltimore se llevaron en doble cartelera a los Tigres de Detroit con anotaciones de 7 por 4 y 6 por 4

EN OTROS RESULTADOS

Kansas 3 Minnesota 2

Toronto 1 Seattle 0

Marlins 7 Cubs 6

Cincinnati 3 Oakland 2

Boston 8 Cleveland 7

Phillies 6 Astros 1

Dodgers 1 San Luis 0

Texas 2 Yankees 0

Angelinos 8 Milwakee 7

Arizona 11 Rockies 4

PARTIDOS HOY DOMINGO 30 ABRIL

Cubs Vs Marlins 12:35pm

Boston Vs Guardianes 1:35

Piratas Vs Washington 1:35

Marineros Vs Toronto 1:37

Orioles Vs Detroit 1:40

Atlanta Vs Mets 1:40

Kansas Vs Twins 2:10

Tampa Bay Vs White Sox 2:10

Angelinos Vs Cerveceros 2:10

Yankees Vs Texas 2:35

Arizona Vs Rockies 3:10

Gigantes Vs San Diego 4.05

Cincinnati Vs Oakland 4:07

Cardenales Vs Dodgers 4:10

Phillies Vs Astros 7:10