Los regidores deben investigar denuncia de abuso laboral de Astacio en SDE

Por Nelia Rodríguez

Esta mañana recibí una llamada de un amigo que trabajaba en el ayuntamiento hasta hoy, viernes 28 de junio.

Me informó lo siguiente: “Nelia, hoy me desvincularon del ayuntamiento, pero no me siento mal porque tengo mis actividades privadas. Quiero decirte que tú eres la única esperanza de los empleados para detener los abusos del alcalde. Él convoca reuniones fuera del horario laboral y quiere obligar a los empleados a que se conviertan en sicarios digitales para atacar a quienes critican su gestión. Es como si quisiera controlar las vidas de sus empleados aún fuera del trabajo”.

Le pregunté al ex empleado por qué no hablaba con los regidores de las circunscripciones uno, con quienes supuestamente tiene buena relación. Me respondió que esos concejales actúan más como funcionarios del alcalde que como defensores de la comunidad.

También me narró lo siguiente:

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, convocó el miércoles 26 una reunión fuera del horario laboral con periodistas y fotógrafos del departamento de comunicaciones. En la reunión, recriminó a todos por no apoyar las publicaciones de la alcaldía en redes sociales. La reunión terminó tarde, pasadas las 8 de la noche.

Además, dijo que el alcalde señaló que ningún empleado es indispensable, excepto él mismo, y que no hay horarios; todos deben estar disponibles para apoyar cualquier publicación, incluso de madrugada, y el que no este de acuerdo puede irse, porque hay muchos afuera con deseo de colaborar.

Hace dos semanas, un empleado de arbitrio me informó que el alcalde Astacio, quien acostumbra a convocar reuniones fuera del horario laboral, había llamado a una reunión con el equipo de recaudación. Cuando un empleado preguntó por qué la hacía fuera de horario, respondió que como alcalde podía hacer lo que quisiera. Poco día después, ese empleado fue desvinculado.

No quiero creer que estas denuncias sean ciertas, tal como me las expresaron el periodista y el gestor de cobros, ambos ex empleados. Creo que el concejo de regidores debe investigar estas acusaciones. Si son ciertas, que el alcalde está utilizando prácticas esclavistas y abusivas contra sus empleados, los miembros del concejo de regidores deben interpelarlo.