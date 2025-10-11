Luis de León diserta, a estudiantes, sobre origen y consecuencias del golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch

Por Jose Bujosa Mieses

El profesor Luis de León, resaltó la obra realizada por el ex presidente de la Republica Juan Bosch, durante los 7 meses que gobernó el país, al tiempo de condenar el golpe de Estado Militar que lo derrocó el pasado 25 de septiembre de 1963.

Dirigiéndose a decenas de estudiantes del Liceo Salomé Ureña de Henríquez, resaltó entre las principales obras de Bosch, la aprobación por el Congreso Nacional de la Constitución más avanzada y progresista de la República por establecer derechos sociales y políticos amplios , como la prohibición a la reelección presidencial para fomentar la alternativa en el poder, la defensa de la dignidad humana, de los sectores más vulnerables, la eliminación del latifundio, y el establecimiento de la educación laica entre otros derechos y libertades.

Tras condenar el golpe militar del 25 de septiembre de 1963 que instaló en el poder el gobierno de facto del Triunvirato, dijo que ese hecho organizado por la oligarquía criolla, representada en los principales partidos del sistema, de la época, la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos significó un retroceso para la incipiente democracia dominicana.

Expresó que como consecuencia de esa asonada militar el país perdió también a lo más granado de su juventud expresada el líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Manolo Tavarez Justo – y sus compañeros de armas-quienes se levantaron en rebelión contra el Golpe Militar, el 28 de noviembre de ese año, por el retorno a la constitucionalidad.

Subrayando, entre estas consecuencias del Golpe de Estado Militar, el estallido de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965. Lidereada por los coroneles Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó, declarados por el Congreso Nacional Héroes de la Patria., por su valentía y arrojo en defensa de la democracia y la Soberanía Nacional, pisoteada por las tropas de ocupación de los Estados Unidos, país que en respuesta a la victoria del constitucionalista invadió el territorio nacional, el 28 de abril de 1965.

La charla fue auspiciada por la Fundación Amaury Germán Aristy, habilitada en el Ministerio de Cultura, en Conmemoración de los 62 Aniversarios del Golpe de Estado contra el Profesor Juan Bosch.