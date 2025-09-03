Luis, un Presidente que ha cumplido!!

Por Carlos De Jesus

Desde su llegada a la presidencia en 2020, Luis Abinader ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la República Dominicana, consolidándose como uno de los líderes más destacados de los últimos 50 años.

En apenas cinco años, su gestión ha logrado avances significativos en áreas clave, respaldados por resultados concretos que reflejan su compromiso con el bienestar del pueblo dominicano.

En el ámbito económico y social, Abinader ha reducido la pobreza general del 25.8 % en 2019 al 19.0 % en 2024, mientras que la pobreza extrema cayó del 4.9 % en 2020 al 2.4 % en 2024.

Un logro sobresaliente es el crecimiento de la clase media, que pasó del 37.7 % en 2019 al 45.9 % en 2024, fortaleciendo el tejido social y económico del país. Además, se crearon 154,000 empleos formales entre 2021 y 2024, y el salario mínimo del sector privado no sectorizado aumentó en un 20.6 %, alcanzando los USD 371 en 2025.

En salud, la mortalidad infantil se redujo significativamente, y se incorporaron 2.51 millones de nuevos afiliados al Seguro Familiar de Salud a través de SENASA.

La entrega de hospitales como el Padre Billini y el Municipal Villa Hermosa refuerza el acceso a servicios médicos de calidad.

En educación, la escolaridad para niños de 0 a 2 años creció del 5.7 % en 2019 al 7.1 % en 2024, con mejoras en las pruebas PISA y una cobertura del 100 % en transporte y alimentación escolar.

La expansión de la UASD, con 173,000 nuevos estudiantes, y el fortalecimiento del ITLA son prueba de su apuesta por la formación.

La seguridad ciudadana también ha sido un pilar de su gestión, con una reducción drástica de la tasa de homicidios de 23.4 por cada 100,000 habitantes en 2012 a 8.3 en 2025, acompañada de un aumento salarial para la Policía Nacional, con un mínimo de USD 500.

En vivienda, se entregaron 15,500 unidades, reduciendo el déficit habitacional del 32.2 % en 2018 al 27.6 % en 2024.

El buque insignia de Abinader, sin duda, es su lucha contra la corrupción. Con la designación de un Ministerio Público independiente, liderado por Miriam Germán, se han investigado y procesado casos emblemáticos, sentando un precedente de transparencia y justicia.

En solo cinco años, Luis Abinader ha transformado la República Dominicana con resultados tangibles y un enfoque en la equidad, la modernización y la honestidad.

Los dominicanos miran al futuro con optimismo, sabiendo que, con su liderazgo, “vamos por más”.