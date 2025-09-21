Por Jhonny Arrendel

En momentos que el merengue de orquesta resurge como género líder en la recreación nacional y regional, el icónico artista Jossie Esteban anuncia su nueva propuesta musical, «El es serio», bajo la dirección estratégica de Luisin Martí, quien asume el manejo, producción y representación del artista.

Esta alianza marca un punto de inflexión ydestaca la reconocida capacidad de Martí para reposicionar a leyendas tropicales con impacto histórico, como Jossie, mediante tácticas innovadoras de promoción y marketing en la meta de colocarle nuevamente en los primeros lugares del gusto polular .

Con una mezcla de matices culturales y letras ingeniosas, «El es serio» revive la conexión única de Jossie con su audiencia e invitando a bailar y disfrutar animadamente. Jossie Esteban reafirma así su capacidad de reinventarse.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, y su videoclip se estrenará este viernes en el canal «Jossie Esteban TV», con una propuesta audiovisual fresca y alegre.

Este nuevo capítulo, respaldado por la visión de Martí, apunta a mantener la excelencia de Jossie, al fortalecer su presencia en escenarios nacionales e internacionales y más en temporada navideña, donde sus éxitos son emblemáticos.