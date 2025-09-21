Destacadas de CiudadOriental.comSociales

Luisin Martí Toma las Riendas de Jossie Esteban: Una Estrategia Clave en el Auge del Merengue de Orquesta

Fuente Externa21 septiembre, 2025

Por Jhonny Arrendel
En momentos que el merengue de orquesta resurge como género líder en la recreación nacional y regional, el icónico artista Jossie Esteban anuncia su nueva propuesta musical, «El es serio», bajo la dirección estratégica de Luisin Martí, quien asume el manejo, producción y representación del artista.

Esta alianza marca un punto de inflexión ydestaca la reconocida capacidad de Martí para reposicionar a leyendas tropicales con impacto histórico, como Jossie, mediante tácticas innovadoras de promoción y marketing en la meta de colocarle nuevamente en los primeros lugares del gusto polular .

Con una mezcla de matices culturales y letras ingeniosas, «El es serio» revive la conexión única de Jossie con su audiencia e invitando a bailar y disfrutar animadamente. Jossie Esteban reafirma así su capacidad de reinventarse.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, y su videoclip se estrenará este viernes en el canal «Jossie Esteban TV», con una propuesta audiovisual fresca y alegre.

Este nuevo capítulo, respaldado por la visión de Martí, apunta a mantener la excelencia de Jossie, al fortalecer su presencia en escenarios nacionales e internacionales y más en temporada navideña, donde sus éxitos son emblemáticos.

