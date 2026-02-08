Luperón y Cabirma logran su pase a semifinal Copa Juancito Sport

Fuente externa

Los representativos de la liga Luperón y Cabirma obtienen su pase a la ronda semifinal de la octava edición del torneo de softbol Copa Juan de Los Santos, justa organizada por el Consejo Unión de Softbolistas de La República Dominicana –CUSRD-, y cuenta con los auspicios de la Fundación Juan de Los Santos y el Consorcio de Bancas Juancito Sport.

Es estadio Pepe Lucas fue el escenario donde la liga Luperón logró su clasificación luego de vencer a primera hora al combinado Team Maldad y en un segundo encuentro reeditar su victoria al vencer 8 carreras por 7 al equipo los Farmacéuticos, con gran labor monticular de Claudio Polanco y el salvamento de Abel Ovalles cargando con la derrota Cesar Pineda.

Raylin Alexander y Omar Brioso Manguera fueron los más destacados a la ofensiva con H4, dos hits y H4 y 3 imparables respectivamente.

El combinado de Cabirma avanzó al imponerse a Las Américas LKP con pizarra trece vueltas por tres. Alfry García se alzó con la victoria al lanzar 4 entradas impecables donde tan solo permitió dos carreras limpias y una sucia en la primera entrada.

Anderson de la Cruz despacho un cuadrangular con las bases llenas que sello el triunfo de Cabirma, destacándose además Welvin Zorrilla, Cristhian Morillo y Yoisy Rosario,

Juegos de hoy

En el estadio Patria Mella a las 7:00 de la noche se darán cita cuatros equipos del grupo B para definir la ronda eliminatoria. A primera hora jugarán los equipos Bello Campo y Los Gatos y 20 minutos después de finalizado el primer partido, se miden La Ysabelita y los Hijos de 100.