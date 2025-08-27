Maduro pide apoyo a la ONU ante despliegue militar de EE.UU.

Fuente externa

UHN Plus,-Nicolás Maduro solicitó este martes el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres , para enfrentar lo que califica como «amenazas» de Estados Unidos, en un intento por desviar la atención de su aislamiento internacional y la presión creciente por su rol en el narcoterrorismo. Según EFE, el régimen chavista espera que Guterres ayude a «restablecer la sensatez» en la región latinoamericana y caribeña, acusando a Washington de desestabilizar la zona con su despliegue naval en el Caribe Sur contra el Cártel de los Soles, el brazo criminal del chavismo.

¿De dónde surge esta petición? De acuerdo a un reporte de Infobae, Maduro responde a la ofensiva estadounidense que incluye siete buques de guerra, un submarino y miles de marines posicionados cerca de las costas venezolanas para interceptar rutas de narcotráfico. Trump ha priorizado esta lucha, designando al cartel como terrorista el 24 de agosto, lo que ha catalizado una coalición con países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, y Argentina, que incorporó al cartel a su registro terrorista este martes, según la Cancillería argentina. Maduro, en su retórica habitual, acusa a EE.UU. de imperialismo para distraer de evidencias de inteligencia que lo vinculan a exportaciones de cocaína, armas y oro ilegal hacia África y Europa.

El Cártel de los Soles, integrado por altos funcionarios como Diosdado Cabello, opera con nexos a Irán y fachadas en Catar, protegiendo operativos de Hezbolá en estados venezolanos como Guárico y Apure, según un informe de inteligencia revelado por Revista Semana. Esta red deja violencia en fronteras como Catatumbo, con alianzas con el ELN que generan muertes y desplazados. ¿Podrá la ONU intervenir? De acuerdo a Voz de América, Guterres ha evitado confrontaciones directas, pero la petición de Maduro resalta su desesperación ante sanciones que incluyen recompensas de 50 millones por su captura y despliegues como el USS Jason Dunham en Curazao.

Esta movida ocurre mientras Marco Rubio anuncia una coalición contra cárteles, y generales como Michael Flynn advierten que los días de Maduro están contados. El régimen, responsable de una crisis que ha expulsado a millones de venezolanos, usa la ONU para ganar tiempo, pero expertos ven en esto un signo de debilidad ante la ofensiva hemisférica.