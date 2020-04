¿Manuel Jiménez da la espalda a quienes le hicieron el trabajo de prensa durante la campaña electoral?

Por Robert Vargas

Todavía Manuel Jiménez no ha asumido el cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y ya comenzaron a brotar inconformidades por el trato que este da, supuestamente, a algunos que le ayudaron a ganar las elecciones del pasado marzo.

Uno de esos conflictos ha surgido en el equipo le hizo el trabajo de prensa durante las dos campañas electorales en las que se vio obligado a participar Jiménez.

Según ha conocido Ciudad Oriental, en un chat del que participan los miembros de ese equipo de prensa, se dan todo tipo de discusiones que revelan la gravedad de la situación porque, ya ganado Jiménez, comenzaron a llegar personas que, supuestamente, nunca trabajaron por la victoria de este y, de ñapa… desplazaron a los que trabajaron de gratis con la esperanza puesta en la posibilidad futura de obtener un puesto de trabajo.

El asunto es tan grave, según las fuentes, que el periodista profesor universitario Danilo Cruz Pichardo, que fuera el Jefe de Prensa del equipo de Jiménez, optó por marcar distancia hoy tras sentirse humillado y desconsiderado por Manuel Jiménez.

En el chat del grupo, Cruz Pichardo publicó un mensaje lapidario que revela la esencia de lo que allí ocurre y de lo que se proyecta que ocurrirá en la Dirección de Comunicaciones del ASDE a partir del 24 de abril.

Copia de ese mensaje fue entregado a Ciudad Oriental por uno de los miembros del chat, que solicitó reserva de su identidad.

–“Yo no entiendo. ¿Cómo hay gente que se arrastra tanto por un empleíto o por un anuncio? El trabajo ya se hizo durante dos Campañas electorales. Esos trabajos fueron intensos. Y si hay uno que sabe quien trabajó y quien no trabajo es un servidor”, dijo en forma acusadora Cruz Pichardo.

Agregó que “ahora hay gente nueva que no conozco, que nunca aportó nada y hace más ruido que todos. Yo no tengo que hablar de mi trabajo porque los medios estuvieron lleno de notas y de artículos de opinión de mi autoría. Ni tengo que hablar del trabajo de un grupo de jóvenes que lo dio todo en la campaña. Ese trabajo ya está hecho”.

A continuación se pregunta:

–“¿Qué es lo que quieren ahora?”.

Y él mismo se responde:

–“Si algo me toca se lo pueden ir dando a los que llegaron ahora”.

Cruz Pichardo concluye con esta expresión reveladora de las pugnas internas que estremecen desde ya a la que será la nueva administración del ASDE:

-“Pensé que trabajé por Manuel Jiménez, pero no, resulta que fue para el pastor Dío Astacio, por quien nunca daría un voto, por su convicción ultraconservadora. No quería interferir para nada, pero no suelo callar a irrespetos de nadie. La suerte está echada y lo más que pueden es excluirme de este grupo”.

La reacción de Cruz Pichardo se ha producido poco después que se ha filtrado que Jiménez habría escogido para ser la Directora de Comunicaciones del ASDE a una que fuera pupila del Pastor Dío Astacio y que no tiene siquiera idea de cómo se redacta una nota de prensa y siempre parece dispuesta a tener y sostener confrontaciones, incluso con medios de comunicación.

En otras áreas también han comenzado a brotar malquerencias que podrían estallar en el ASDE incluso el mismo 24 de abril, día en que las nuevas autoridades deberán tomar posesión.

-“Yo no creía que Manuel sería capaz de darle la espalda al equipo que le ayudó a ganar para beneficiar a unos recièn llegados”, dijo uno de los irritados miembros del equipo de prensa ganador.

Ciudad Oriental también ha conocido que hay un malestar creciente entre dirigentes zonales del PRM, que sienten que no los toman en cuenta.