Manuel Jiménez da plazo Juntas de Vecinos para que regularicen sus papeles

Por Roberto Brito / Comunicaciones del ASDE

Santo Domingo Este. El alcalde Manuel Jiménez, advirtió que las juntas de vecinos de Santo Domingo Este, que no estén debidamente organizada y renovada en un plazo de 76 días, perderán su derecho como organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en el municipio.

Para el alcalde de SDE, esas organizaciones comunitarias, tienen como objetivo, promover el desarrollo de las comunidades, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las Municipalidades.

Sin embargo, explicó que el reglamento que rige las juntas de vecinos obliga a esas organizaciones, ratificar o cambiar su directiva a través de elecciones a menos que lo impida una razón inexplicable como el paso por el país un fenómeno atmosférico .

Criticó que de las 495 juntas de vecinos inscritos en el Cabildo, la mayoría tienen su licencia vencida, ya que llevan varios años operando con la misma directiva.

“Deben entender, las juntas de vecinos que no están actualizadas; es decir que están vencidas o no han celebrado su proceso eleccionario no tienen los derechos de aquellas que tienen su licencia al día” afirmó Jiménez.

El edil, manifestó que su gestión está impulsando que las juntas de vecinos se vayan apartando del tema de la politiquería y sean instituciones de orden comunitaria no política ni partidaria.

El Ejecutivo municipal, Expresó que el tema de la politiquería ha hecho mucho daño a las juntas juntas de vecinos, la secuestren los partidos políticos principalmente en procesos electorales.

“Esas cosas se acabaron lo que necesitamos es que la junta de vecinos se vea como la institución del barrio responsabilizada de procurar el venestar y la organización de su comunidad” afirmó el alcalde Manuel Jiménez.

El ejecutivo municipal de SDE, hablo en esos términos, al concluir una reunión con 52 representantes de instituciones comunitarias de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, en el encuentro con funcionarios del Ayuntamiento acompañaron al alcalde.

Manuel Jiménez explicó el Cabildo instruyó a la Dirección de Desarrolló Comunitario que dirige Angelita Tejeda , brindar la asistencia a las instituciones comunitarias de SDE, para que estén debidamente actualizada y que por medio de la legalidad pueden exigir las obras sociales en las comunidades.