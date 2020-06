Manuel Jimenez y su estadio profesional de béisbol

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 20,126 Fallecidos: 539 Recuperados: 12,158 Activos: 7,429

Por Danilo Mesa

Son solo algunas de las expresiones recogidas por quien suscribe, con relación a las declaraciones del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel jimenez, de que él construirá un moderno estadio de béisbol profesional.

Pero el artista y compositor no se quedó ahí, siguió delirando: incluso dijo que ese estadio algún día albergaría un equipo sede de béisbol profesional invernal dominicano. Yo también lo he pensado pero no me atrevo a decirlo.

Los asesores del alcalde de Santo Domingo Este en materia deportiva deben traerlo a la realidad y de una manera inteligente rescatarlo de esa mentira futurista quizás no intencionada .

Manuel Jiménez casi entra en coma cuando dice que SDE será “sede” de una franquicia de grandes ligas como lo hay en Canada, donde se juega menos béisbol que aqui…..¡Dios mío!

¿Cuánto cuesta un estadio profesional ?

Solo debemos irnos a las grandes ligas a ver qué cuesta y el más barato sobrepasa los 100 millones de dólares, equivalente a 6 mil millones de pesos; hay otros referentes como en ciudad México que construyó un estadio semi profesional que costó 60 millones de dolares o el de los El Paso diablos de AAA, que anda por los 40 millones de los verdes.

La reparacion del estadio Quisqueya, cuesta al menos 20 millones de dólares, ya con terreno y la mitad de la edificación.

Les doy estas informaciones para que vean la dimensión de la utopía del alcalde de este municipio, quien no para de delirar cuando dice que lo construirá en el sector Los Trinitarios .

Si el alcalde de SDE dice que construirá un moderno estadio municipal quizás yo le compre la idea , donde pueda celebrarse la copa Inter municipal, el torneo AA de beisbol de Santo Domingo o eventos artísticos de gran escala.

Pero aún la más baratas de las opciones que el alcalde describe es incosteable para Santo Domingo Este, un ayuntamiento con una profunda crisis que supera mínimamente los 1600 millones al año en ingresos y con una deuda de aproximadamente ese mismo monto.

Yo le aplaudo y le reconozco su deseo, por ello le insto a rectificar y anunciar si le es posible la construcción de un estadio municipal de por lo menos 4 millones de dólares, o sea 220 millones de pesos en el lugar antes mencionado, para que vengan equipos del béisbol invernal a entrenar; donde vengan las academias de los equipos de grandes ligas a dar clínicas y exhibiciones;donde hagamos los juegos municipales y ¿Por que no? , donde sus amigos artistas puedan dar conciertos.

Rectificar es de humanos , analice si es pertinente ese anuncio, si es una prioridad, o simplemente se equivocaron sus asesores o tuvo un hermoso sueño del cual nadie quisiera despertar para ser arruinado por la realidad de una ciudad sucia, que demanda servicios y de unos colaboradores con bajo nivel profesional que las veces que les ha tocado dirigir esta ciudad se han quemado.

Préstele atención a sus brigadas de cobros de arbitrios, planeamiento urbano y algunos colaboradores que andan desde ya tratando de tomarse un cafecito con algunos empresarios y suplidores, quizás entre ining e ining del sueño profundo en que está puedan aprovechar y comprar algunas golosinas o cocaleras municipales.