María Corina Machado se encontraría en apartamento de lujo en Embajada de EE.UU.

TeleSUR

Este viernes, el medio venezolano La IguanaTV denunció en base a fuentes oficiales, que la dirigente ultraderechista venezolana María Corina Machado se encuentra escondida en un apartamento de lujo en la antigua sede de la Embajada de EE.UU. en Caracas, desde donde coordinaría acciones terroristas contra Venezuela.

La información es dada a conocer luego de que Machado sea vinculada a la frustrada operación con explosivos en Plaza Venezuela, en el centro de Caracas. Esta operación desactivada por las autoridades fue revelado este jueves por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Según el ministro, un total de 13 personas fueron capturadas y fue incautado un bolso con artefactos explosivos, teléfonos analógicos, tres kilos de TNT (explosivo), entre otros materiales estratégicos.

El ministro detalló que el atentado planeado tenía como objetivo generar caos y temor en la capital venezolana, y que detrás del mismo figuran, además de Machado, los dirigentes de la extrema derecha Iván Simonovis y Juan Pablo Guanipa.

Cabello aseguró que la operación contó con apoyo y financiamiento externo, señalando la implicación de Estados Unidos, unidades clandestinas y excomanditos que operan dentro y fuera del país.

Las autoridades venezolanas han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de planes desestabilizadores impulsados por sectores de la derecha radical, en coordinación con agencias y representantes extranjeros. Este tipo de operaciones, según el gobierno, forman parte de una estrategia de guerra no convencional destinada a socavar la paz y la estabilidad del país.