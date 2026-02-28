Más de 200 muertos y 700 heridos en Irán por los ataques de EE.UU. e Israel

Fuente RT

Al menos 201 personas han muerto y otras 747 resultaron heridas de gravedad en Irán a causa de los ataques efectuados este sábado por las fuerzas de Israel y Estados Unidos contra el territorio del país persa, reporta la Media Luna Roja.

Según datos de la organización, 24 provincias se han visto afectadas por la agresión, que sigue en curso.

Uno de los bombardeos alcanzó una escuela primaria, dejando al menos 85 muertos y 93 heridos, entre estudiantes, padres y docentes.