Más de 200 muertos y 700 heridos en Irán por los ataques de EE.UU. e Israel
24 provincias se han visto afectadas por la agresión, que sigue en curso.
Fuente RT
Al menos 201 personas han muerto y otras 747 resultaron heridas de gravedad en Irán a causa de los ataques efectuados este sábado por las fuerzas de Israel y Estados Unidos contra el territorio del país persa, reporta la Media Luna Roja.
Según datos de la organización, 24 provincias se han visto afectadas por la agresión, que sigue en curso.
Uno de los bombardeos alcanzó una escuela primaria, dejando al menos 85 muertos y 93 heridos, entre estudiantes, padres y docentes.
- La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica. Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa.
- Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel, según comunicó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tropas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.
- No obstante, el conflicto entre Washington, Tel Aviv y Teherán se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha iniciado a atacar bases militares del país norteamericano ubicadas en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que cuatro bases de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.) fueron atacados con misiles.