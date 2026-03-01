Más de 2,000 personas participan en «caminata 5K por los derechos de la salud» en el 24 aniversario de la DIDA

Fuente externa

Santo Domingo. – Más de 2,000 personas participaron en la caminata “Camina 5K por los Derechos a la Salud”, organizada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, en el marco de su 24 aniversario, reafirmando su compromiso con la defensa efectiva de los afiliados dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La caminata contó con una jornada integral de orientación y servicios, evidenciando la articulación institucional y el compromiso del Estado dominicano con la garantía efectiva de los derechos en salud, pensiones y riesgos laborales.

El director general de la DIDA, Elías Báez, sostuvo que el evento representa el fortalecimiento de una política pública orientada a la protección social y a la defensa activa de los afiliados.

“Estos 24 años representan la consolidación de una institución que ha asumido con responsabilidad la defensa de los afiliados. Hoy caminamos por la salud, pero también por el derecho de cada dominicano a recibir orientación, acompañamiento y protección dentro del Sistema de Seguridad Social”, expresó Báez.

Durante la jornada, la DIDA instaló un stand institucional donde ofreció asesoría personalizada sobre el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y el Seguro de Riesgos Laborales. Asimismo, se recibieron y completaron solicitudes para aplicar a pensiones solidarias, facilitando el acceso a este derecho a personas en condición de vulnerabilidad.

Las principales instancias del sistema participaron con stands informativos, promoviendo un modelo de Estado cercano y accesible. Estuvieron presentes la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que además realizó afiliaciones al Régimen Subsidiado para personas que no contaban con Seguro Familiar de Salud.

También instalaron espacios de orientación las AFP Crecer, Reservas, Popular y Siembra, así como Ars Reservas, MetaSalud, APS, Abel González, Futuro, Asemap, Yunén y Ars CMD.

La actividad incluyó una sesión de zumba dirigida por instructores del Ministerio de Deportes y Recreación, promoviendo hábitos saludables como parte de la prevención en salud. Asimismo, se habilitó un área infantil garantizando la integración familiar y la participación comunitaria.

La jornada contó además con el apoyo logístico y colaborativo de Acromax Dominicana, Aviva y Café Santo Domingo, entidades que se sumaron a esta iniciativa en respaldo a la promoción de la salud, el bienestar y la orientación ciudadana.

A lo largo de sus 24 años, la DIDA ha fortalecido su rol como garante de información y defensa dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, consolidando un modelo de protección social en el que el ciudadano recibe orientación, acompañamiento y respaldo oportuno.