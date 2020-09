Más de dos horas de cabildeo entre regidores para ocultar nueva “metedura de patas” del alcalde Manuel Jiménez

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +568 Nuevos 103,660 Fallecidos: +15 Nuevos 1,968 Recuperados: 77,182 Activos: 24,510

Por Robert Vargas

En apenas una semana, el alcalde Manuel Jiménez “metió las patas” en dos ocasiones. La segunda vez que lo hizo, alguien trató de corregir la situación y se empleó a fondo durante más de dos horas en un intenso cabildeo entre los regidores, pero al final, todo ha quedado revelado.

De nuevo sucede una de las siguientes situaciones: a) En la Alcaldía son muy “inocentes” y, por tanto, no saben lo que hacen; (b) Son muy brutos y están dispuestos a correr con las consecuencias; (c) Creen que nadie lee las letras pequeñas y por eso no prestan atención rigurosa a lo que hacen.

Vamos por parte

Ocurre que los regidores fueron convocados para que se presentaran el pasado jueves a la Sala Capitular para conocer una agenda en la cual estaban varios puntos sugeridos por el Alcalde Manuel Jiménez.

Entre los temas a tratar estaban la solicitud de ratificación por el Concejo de cuatro funcionarios, que ya estaban en posesión de los puestos correspondientes; uno más para solicitar la aprobación de la convocatoria de una licitación para la contratación de una compañía que se encargue de recoger la basura en todo el municipio SDE.

La convocatoria fue hecha para iniciar a las 10:00 AM, pero comenzaron dos horas más tarde, a las 12:00 M.

Antes, se produjeron reuniones y debates intensos en los respectivos bloques.

Algo se estaba “cocinando” en secreto entre todos los concejales y, al final, evitaron hablar del tema en alta voz para que el municipio no se enterara de lo que sucedía.

Puede interesarle: Manuel Jiménez habría usurpado funciones de los regidores y del Intendente del CBSDE al destituir en forma sumaria a Javier Bueno

Y así lo hicieron, pero, nunca falta un pero, Ciudad Oriental ha recibido de manos de una fuente autorizada los documentos que demuestran la segunda y grave metedura de patas del alcalde en una semana.

Sin embargo, previo a explicarles de que se trata, vamos a decirles que Ciudad Oriental captó en vídeo todo el proceso de cabildeo, aparentemente gestionado por el asistente del alcalde, Jean Carlos Simanca, quien se reunió y coordinó con los líderes de todos los bloques y hasta con un bloque completo.

Este vídeo les muestra ese intenso cabildeo en el que se implicó Simanca en plena Sala Capitular antes del inicio de la sesión, algo nunca antes visto en ese recinto ni en el antiguo Palacio Municipal.

Recordemos que el ex alcalde Juan De los Santos tenía como asistente al hoy diputado Luis Henríquez y el ex síndico Alfredo Martínez tenía de asistente personal a Nélsido Luna y Domingo Batista a Dellis Féliz.

Ninguno de los tres nunca se presentaron a la Sala Capitular a “cabildear” abierta y directamente con los regidores, como si lo hizo Simanca, al parecer por encargo de Manuel Jiménez, su jefe. Es seguro que Simanca no mueve un dedo sin que se lo ordene el alcalde.

El vídeo muestra a Simanca establecer contactos y llevar “la voz de mando” frente a los regidores de todas las bancadas, incluidos los del Partido de la Liberación Dominicana.

¿De qué se trata el asunto? ¿Qué era lo que no se quería que se conociera en esa sesión delante de la prensa?

No se quería que se tratara públicamente el segundo papelazo del alcalde, quien todavía parece que no es bien asesorado jurídicamente.

La segunda señal de que algo no andaba bien la dio el regidor perremeísta Antonio Infante, (El Poli), quien, al ser anunciada la agenda del día por el Presidente del Concejo, Franklin Marte, reclamó que quedara claro que solo iban a ser conocidos y ratificados “los primeros tres” funcionarios nombrados por Jiménez.

Todos parecieron estar de acuerdo con El Poli, puesto que nadie le ripostó y Marte acogió su sugerencia de inmediato.

A continuación leyó los nombres de los “primeros tres”, y no dijo nada del cuarto y trató a este como si “no existiera”.

¿Quiénes eran los “primeros tres”? Belkis Estrella Fernández; Edwin Josué Martínez Alvarez y José del Carmen Sandoval Tavarez, quienes ocuparían, respectivamente, las direcciones Jurídica y Rentas y Arbitrios Municipales y Secretaría Técnica.

El cuarto “inombrable” era Roberto Santos Méndez, a quien la semana pasada el alcalde ascendió al rango de coronel del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y de inmediato lo nombró Intendente de esa institución.

De hecho, en su solicitud a los regidores, Jiménez se refirió a Santos Méndez, como “coronel” pero en el punto correspondiente a “Informes del Alcalde”, este fue anulado porque el síndico no tenía “nada que informar”, ni siquiera el acto en el que destituyó al coronel Rafael Javier Bueno, y nombró a su sucesor en la Intendencia del CBSDE.

Aquí es donde comienza “retorcer el rabo la puerca”

En el legajo de documentos entregados por el alcalde a los concejales hay algunos detalles que hacen creer a estos funcionarios que la selección de Santos Méndez pudo estar “amañada”.

Los regidores se dieron cuenta de lo que sucedía y prepararon su artillería pesada para dispararla contra el alcalde públicamente y esto, claro está, pudo aterrorizar a alguien en el cuarto piso del Palacio Municipal y por eso iniciaron temprano los cabildeos para que no se tratara este tema y fuera enviado a comisión de estudio a la espera de un mejor momento.

Según los documentos entregados por el al alcalde a los concejales, Jiménez emitió su solicitud de ratificación del nuevo “intendente” del CBSDE el día siete de septiembre.

Manuel Jiménez le dice el día siete a los regidores que él seleccionó a Santos Méndez para el cargo a partir de la terna que le presentó la Plana Mayor del del CBSDE.

También con fecha del siete de septiembre, la Plana Mayor del CBSDE le somete al alcalde la terna de referencia.

O sea, que los dos documentos fueron emitidos el mismo día siete de septiembre del 2020.

Sin embargo, en uno de los documentos entregados por Jiménez al Concejo este explica de manera clara que él ascendió a Santos Méndez al rango de coronel, el día cuatro del mes de septiembre del 2020.

Entonces, el alcalde deberá explicar cómo fue que él ascendió a Santos Méndez tres días antes de que la Plana Mayor le entregara la terna de la que comentamos arriba.

Algo ahí no cuadra y es posible que ahora el alcalde le esté mintiendo a los regidores.

Otro detalle que llama la atención de los concejales es que, de acuerdo con los documentos depositados en la Presidencia del Concejo de Regidores por el alcalde, la Plana Mayor del CBSDE le presentó a estas tres personas para que escogieran al más capaz.

Teniente Coronel, Dr. Bartolo T. Gómez Romero, C.B, Sub Director General Teniente Coronel, Roberto Santos Méndez, C.B. Rescate Mayor Lic. Juan Miguel Payero Donato, C.B -Operaciones

Es de suponer, alegan algunos concejales, que el alcalde debería escoger al que, según su currículum, sea la persona con mayor capacidad gerencial, puesto que, de lo que se trata es de la seguridad de bienes y vidas en el municipio.

El número 1 de la terna de referencia es un médico y Sub Director General del CBSDE, por tanto, sería el primero a considerar para ser nombrado Intendente.

El número tres es un licenciado en Administración de Empresas y, por tal motivo, se le presume con mayor preparación académica para ser el gerente de los bomberos.

Sin embargo, Jiménez se decantó por el que menor preparación académica presentó. ¿Por qué lo hizo?

Un tercer e importante detalle es que Manuel Jiménez entregó a los regidores los nombres de los integrantes de la terna suministrada por los miembros de la Plana Mayor, pero solo depositó el currículum de de su preferido y no facilitó a los concejales los curriculums del doctor ni del que es licenciado en Administración de Empresas.

Estas y otras cuestiones explican porqué el tema de los bomberos fue enviado a comisión de estudios y por cuáles motivos Simanca fue visto tan activo en pleno cabildeo en la Sala Capitular, algo nunca visto en el ASDE.

Entre los regidores hay distintas versiones sobre las motivaciones que tendría el alcalde para pretender colocar a su favorito.

Una de esas versiones sugieren que el CBSDE podría estar en la mira de un sector que quiere convertir a esa institución en un instrumento presidencial para las elecciones del año 2024, sin importar que la seguridad de las vidas y bienes en SDE sean colocadas en riesgo.