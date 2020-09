Manuel Jiménez habría usurpado funciones de los regidores y del Intendente del CBSDE al destituir en forma sumaria a Javier Bueno

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +864 Nuevos 98,776 Fallecidos: +19 Nuevos 1,840 Recuperados: 71,901 Activos: 25,035

Por Robert Vargas

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, habría incurrido en los delitos de usurpación de funciones del Concejo de Regidores y de la Plana Mayor del Cuerpo de Bomberos de este municipio al destituir en forma sumaria al intendente, coronel Rafael Javier Bueno.

A esa conclusión han llegado algunos concejales, letrados y expertos municipales consultados por Ciudad Oriental y que han analizado la acción ejecutada por Jiménez, quien gusta de auto definirse como un funcionario “legalista”.

Ayer, Jiménez llamó a su despacho a Javier Bueno y al teniente coronel Roberto Santos Méndez y, en presencia y con la aparente anuencia del presidente del Concejo de Regidores, Franklin Marte, el alcalde se atribuyó la potestad que le confiere el reglamento del CBSDE solo al Intendente, y destituyó en forma sumaria al hasta ayer titular de ese órgano de socorro.

Jiménez le dio “lectura formal de la orden especial número 001-20-24, en uso de las facultades que me confieren el artículo 43 del capitulo 6to. y del artículo 56 del capítulo sexto del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, dicto la siguiente Orden Especial”.

Ocurre que el alcalde ha citado unos dispositivos que no están concebidos para que sean usados por él ni ningún otro alcalde para dictar “órdenes especiales”, sino que solo le corresponden al Intendente del Cuerpo de Bomberos. Hasta donde se conoce, la Ley ni ningún decreto le conceden a ningún alcalde las funciones de Intendente.

O sea, que, de entrada, Jiménez habría usurpado las funciones del mismo funcionario a quien estaba destituyendo.

No solo eso, sino que el alcalde violentó sin ningún rubor el Decreto . No. 316-06 que establece el Reglamento General de los Bomberos el cual dice textualmente que:

“PARRAFO III– El Intendente General de los Cuerpos de Bomberos deberá ser seleccionado de una terna de los que forman parte de la carrera o de los egresados graduados para tal fin de la Academia Nacional de los Bomberos, sometida por la Plana Mayor al Síndico Municipal para su nombramiento y quien a su vez someterá a la Sala Capitular del ayuntamiento correspondiente, para su ratificación”

Ocurre que, según ese Decreto, para poder sustituir al Intendente del CBSDE, “la Plana Mayor” debería haber sometido una terna al síndico municipal para su nombramiento.

El asunto no se queda ahí, sino que el alcalde deberá someter esa terna al Concejo de Regidores para que sea este quien ratifique al nuevo Intendente.

Sin embargo, Jiménez no actuó así, sino que se abrogó una facultad que no le corresponde y, sin que la Plana Mayor del CBSDE le sometiera la terna en cuestión y, pasándole por encima al Concejo de Regidores, destituyó en forma sumaria a Javier Bueno, nombró a un nuevo Intendente y anunció que lo juramentará el próximo lunes en el cuartel general de los bomberos, en la avenida La Pista, en Ciudad del Almirante.

Cuando Javier Bueno fue designado en el cargo de Intendente, en el año 2006, la Plana Mayor del CBSDE le sometió al entonces alcalde Juan de los Santos una terna, y esta fue conocida por el Concejo de Regidores, en una sesión realizada en un edificio del Ensanche Ozama.

O sea, De los Santos siguió todos los pasos que ordena el Decreto, pero Jiménez, humilló a Javier Bueno al actuar como lo hizo y pisoteó la autoridad del Concejo de Regidores, con la aparente aprobación del presidente Franklin Marte, quien estuvo presente.

Hasta el momento de redactar esta información, el Concejo de Regidores del ASDE no ha sido convocado para conocer ninguna terna (que no ha sido propuesta ni presentada por la Plana Mayor del CBSDE), y no existe ninguna resolución del Concejo de Regidores designando al nuevo intendente.

Esa resolución debe estar firmada por la Secretaria del Concejo, dando fe de la realización de la decisión de los concejales.

No está clara cuál será la reacción de los concejales, pero desde ya se conoce que existe un amplio malestar entre estos, quienes cuestionan la acción del alcalde.