Fuente Externa

Loma de Blanco, Monseñor Nouel. — El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, certificó a 28 jóvenes de los tres municipios de la provincia Monseñor Nouel y de la comunidad de Loma de Blanco como guías intérpretes de la naturaleza, tras culminar un programa de formación orientado a fortalecer el ecoturismo y la conservación ambiental en la zona.

El acto de graduación tuvo lugar en Lomas del Cielo Ecocamping, un lugar de las montañas de Blanco, cercanas al Parque Nacional Valle Nuevo, con la presencia de autoridades del Gobierno central, representantes institucionales y miembros de la comunidad.

La directora nacional de Áreas Protegidas, Carolina Alba, encabezó la ceremonia y destacó la importancia de esta capacitación como una herramienta clave para la preservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

“Ser intérprete de la naturaleza no es solo un título, es un acto de servicio a la nación y un compromiso con el futuro de las comunidades locales”, expresó Alba al felicitar a los guías graduandos.

El programa de formación, organizado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y la Escuela de Gestión de Riesgos de la Defensa Civil, incluyó siete módulos teórico-prácticos con una duración total de 112 horas.

Los participantes fueron instruidos en interpretación ambiental, educación ecológica, atención al visitante, seguridad en senderos y conservación de los recursos naturales.

El presidente de la Asociación de Guías Ecoturísticos de Monseñor Nouel y Blanco (ASOGUIEMONB), José Alberto De Jesús, quien también formó parte del grupo de graduandos, agradeció el respaldo institucional y resaltó el impacto que esta formación tendrá en el desarrollo económico y ambiental de la provincia.

“Este logro pertenece a toda la comunidad. Hemos apostado por el ecoturismo como una vía sostenible para mejorar nuestras condiciones de vida y, al mismo tiempo, proteger el entorno natural que nos rodea. Agradecemos al Ministerio de Medio Ambiente y a su equipo técnico por su acompañamiento constante”, manifestó De Jesús.

De Jesús subrayó, además, que la capacitación permitirá ofrecer servicios turísticos de mayor calidad, con guías formados bajo principios de responsabilidad, seguridad y educación ambiental.

En ese orden, hizo un llamado a las autoridades provinciales a “despertar y apoyar lo que llamó la nueva minería de la provincia, que es el ecoturismo”. Agradeció de manera muy especial al alcalde José Luis Tavárez, “quien siempre ha dicho presente apoyando este tipo de iniciativas de desarrollo sostenible”.

En representación de sus compañeros, el joven Cristian Capellán expresó su gratitud a las autoridades por la oportunidad de profesionalizar sus conocimientos.

“Nos han preparado para ser mejores guías y embajadores de nuestro paraíso natural. Este es solo el comienzo de una historia que hoy se escribe y con ella inicia una nueva aventura ecoturística”, afirmó.

De igual forma, Leandro José Gutiérrez, otro de los graduandos, destacó el valor de la capacitación:

“Antes teníamos el conocimiento empírico; ahora, con esta certificación, podemos brindar un servicio más profesional, con mayor seguridad y manejo técnico”.

Entre las autoridades presentes figuraron el director regional de Turismo, Frank Guerra; el presidente del Consejo Ecoturístico, José Miguel Batista; el subdirector nacional de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez; Irving Deschamps, director regional de EGHID; el coronel Francisco Méndez Cruz, de Politur; y representantes de organizaciones comunitarias. El acto inició con las palabras del obispo Monseñor Fausto Mejía.

La comunidad de Loma de Blanco celebró el evento como un paso decisivo en el impulso del ecoturismo y la generación de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo local.

“El país los necesita, la naturaleza los espera y la historia los recordará como guardianes de Valle Nuevo”, concluyó la directora Carolina Alba, al resaltar el compromiso de los jóvenes con la protección ambiental.

La directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba, fue reconocida por su apoyo a la iniciativa, junto al viceministro Carlos Augusto Batista y los equipos técnicos de los departamentos de Ecoturismo, Defensa Civil y Educación Ecológica, por su contribución al clúster ecoturístico y al desarrollo sostenible de Blanco y sus comunidades, Clúster Ecosos.