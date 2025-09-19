Menos de un mes para el comienzo de 81ª Asamblea General de la SIP en Punta Cana

Fuente externa

Miami. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anuncia que falta menos de un mes para su 81ª Asamblea General del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana, un encuentro que reunirá a donde se reunirán editores, periodistas y ejecutivos de las Américas para debatir sobre los principales desafíos del periodismo, con especial atención a la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial.

La ceremonia inaugural, el jueves 16 de octubre por la tarde, contará con la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la Secretaria General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, acompañados por el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.

La jornada se abrirá con una presentación especial del reconocido periodista Jon Lee Anderson, de la revista The New Yorker, en diálogo con Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP y directora de La Hora de Ecuador.

El programa preliminar ya está disponible en este enlace.

Durante cuatro días se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Uno de los temas centrales será un diálogo sobre inteligencia artificial en las redacciones, a cargo de Rosental Calmon Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, junto al vicepresidente segundo de la SIP, Carlos Jornet, de La Voz del Interior de Argentina.

Asimismo, Google News Initiative y la SIP presentarán los resultados de sus laboratorios de ingresos y monetización, junto con talleres prácticos sobre aplicaciones de IA en el periodismo.

La agenda académica incluirá un taller de periodismo de opinión y un panel sobre periodismo colaborativo de investigación, a cargo de Boris Muñoz, fundador de la sección de opinión de The New York Times en Español.

También se debatirá sobre la resiliencia de periodistas en el exilio y el valor democrático del periodismo local en Estados Unidos, con la presencia de los conocidos periodistas Carlos Fernando Chamorro, Confidencial, Nicaragua y Luz Mely Reyes, Efecto Cocuyo, Venezuela, así como sobre la importancia de construir entornos mediáticos más inclusivos en materia de género.

Entre los debates puntos más relevantes figura un panel sobre el avance del autoritarismo, en el que participará Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a otros destacados especialistas.

Una de las presentaciones más esperadas será el panel sobre sostenibilidad y futuro de la industria, con la participación de Paul Deegan, director ejecutivo de News Media Canada, y Martín Etchevers, miembro de la Junta Directiva de la SIP y ejecutivo del Grupo Clarín de Argentina.

Como es tradición, la Asamblea culminará con la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2025 y los reconocimientos institucionales:

• Gran Premio Chapultepec: Fundación Thomson Reuters.

• Gran Premio a la Libertad de Prensa: Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias.

• Gran Amigo de la Prensa: Redacciones5G.

• Ejecutivo del Año: René Picado Cozza, presidente de Teletica, Costa Rica.

Inscripciones y alojamiento. La inscripción anticipada garantiza la participación en el evento más importante de la prensa de las Américas y permite acceder a tarifas preferenciales en el hotel sede, The Westin Puntacana. Las reservas ya están disponibles y se recomienda realizarlas con antelación para asegurar la disponibilidad.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.