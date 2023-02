Mérido Torres informa iniciara proceso de titulación del Faro a Colon

Por Cinthia polanco

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, informó que la institución que dirige iniciará el proceso de titulación de los terrenos donde se localiza el museo Faro a Colon.

“Vamos a realizar el levantamiento correspondiente a este monumento, el Faro a Colon, con la intención de que el gobierno le entregue a la dirección del mismo el título de propiedad”, indico Torre.

Dichas declaraciones fueron dadas durante la rueda de prensa realizada por la Comisión Permanente de Efemérides Patria, donde dicha entidad donó a al museo las banderas dominicanas que serán colocadas en la parte frontal del monumento, así como también algunas piezas de colección para exhibirlas en la sala República Dominicana.

El director de la UTECT, también destacó que, según informaciones dadas por el gobernador o administrador del monumento, este no encontró títulos de propiedad ni tramites de adquisición de los mismo, por lo cual dicha entienda realizará las investigaciones de lugar para otorgar los títulos correspondientes, ya que desde el gobierno se trabaja para hacerle entrega de los título de propiedad, no solo a las instituciones del Estado, sino a toda persona que tiene su propiedad, pero que no cuenta con su certificado.