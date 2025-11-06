Fuente Externa

Santo Domingo Este.- La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dejaron formalmente inaugurado, este jueves, la “Ruta Mipymes Santo Domingo Este 2025”, una jornada que busca fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial del municipio.

El acto inaugural, celebrado en el lobby del Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”, estuvo encabezado por el ministro Víctor (Ito) Bisonó y el alcalde Dío Astacio, quienes resaltaron la importancia de promover espacios que impulsen la productividad, la innovación y la formalización de los pequeños negocios.

El ministro Bisonó, expresó que esta es la segunda vez que realiza las Rutas Mipymes en el municipio pensando en los pequeños y grandes negocios.

“Las MIPYMES representan el 89% del tejido económico de la República Dominicana, y por eso estamos recorriendo el país municipio por municipio, impulsando su formalización, su gestión y su integración con los sectores productivos. Nuestro compromiso, junto al gobierno del presidente Abinader y los gobiernos locales como el de Santo Domingo Este, es abrirles oportunidades reales de financiamiento, capacitación, espacios de intercambio y acceso a mercados. Donde hay una MIPYME, hay una familia creciendo y un país avanzando,” afirmó Bisonó.

De su lado el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, manifestó que “Santo Domingo Este tiene un enorme potencial en su gente emprendedora. Por eso estamos impulsando espacios de formación, conexión y oportunidades para nuestras MIPYMES. Queremos que nuestros artesanos, productores y pequeños empresarios se conozcan entre sí, se apoyen y crezcan juntos. Nuestro municipio es grande, diverso y lleno de talento”, citó el alcalde.

El evento, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, en horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, reúne a emprendedores, artesanos y representantes de instituciones públicas y privadas, en un ambiente de exposición, asesoría y capacitación.

Durante la primera jornada, alrededor de 70 emprendedores y 30 artesanos exhibieron sus productos, entre los que destacan la joyería artesanal en ámbar y larimar, carteras elaboradas con materiales naturales, plantas ornamentales, artículos de cuidado personal, calzados y carteras, bisutería, artesanía típica y productos ecológicos.

La Ruta Mipymes es una iniciativa del MICM que lleva servicios, asesorías, talleres y acompañamiento técnico directamente a las comunidades, con el propósito de fortalecer las capacidades empresariales, facilitar la formalización de negocios y conectar a los emprendedores con oportunidades de desarrollo. Estas jornadas se desarrollan a través de un centro móvil y módulos de servicios de distintas instituciones estatales.

Con esta iniciativa, el MICM y la Alcaldía de Santo Domingo Este reafirman su compromiso con el fomento del emprendimiento local y el desarrollo económico del municipio, respaldando acciones que contribuyen al crecimiento de las Mipymes como motor de la economía nacional.