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El reconocido comunicador y CEO de LaGuaridaRD.com, Miguel Ortega, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a convocar con carácter urgente una cumbre nacional con los principales líderes políticos del país, con el objetivo de enfrentar de manera unificada las consecuencias económicas derivadas del conflicto internacional entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Ortega planteó que en dicha cumbre deben participar figuras de alto nivel político como los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, así como los candidatos presidenciales de las principales fuerzas políticas, a fin de construir una estrategia conjunta frente a la creciente crisis.

El comunicador advirtió que el alza de los combustibles, producto del incremento en los precios del petróleo a nivel internacional, ya está impactando de manera directa en el costo de los alimentos, los servicios básicos y la estabilidad energética del país, evidenciada en el aumento de los apagones.

“Estamos frente a una situación delicada que puede salirse de control si no se toman medidas consensuadas y oportunas. Este no es momento de diferencias políticas, es momento de unidad nacional”, expresó Ortega.

En su reflexión, recordó el difícil episodio histórico de 1984 en la República Dominicana, cuando una crisis económica y social derivó en protestas masivas que dejaron miles de víctimas, advirtiendo que el país debe evitar a toda costa un escenario similar.

“El pueblo dominicano ha vivido momentos duros que no deben repetirse. La historia nos enseña que cuando los problemas económicos se agravan sin respuestas efectivas, las consecuencias pueden ser devastadoras”, enfatizó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su programa “La GuaridaRD.com”, transmitido de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 de la noche a través de diversas plataformas digitales, donde junto a un equipo de profesionales de la comunicación analiza los principales temas de interés nacional e internacional.

Finalmente, Miguel Ortega reiteró su llamado a la prudencia, al diálogo y a la construcción de soluciones colectivas que permitan proteger la estabilidad social y económica del país