Ministerio de Trabajo lidera histórica jornada de empleo

Fuente Externa

Santo Domingo. – Bajo el lema “Tu empleo está aquí”, el Ministerio de Trabajo dejó inaugurada la gran jornada nacional de empleos donde participan 66 empresas, con el propósito de ocupar 7,012 vacantes laborales en diferentes áreas productivas.

El presidente de la República, Luis Abinader Corona, junto al ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, encabezó el lanzamiento oficial del programa “RD Trabaja”, una iniciativa que busca alcanzar la meta de un 50% de formalidad laboral en el país, fortaleciendo las políticas de inclusión y desarrollo económico.

Durante su intervención, el presidente Luis Abinader señaló que empresas como Moon Palace, en su fase de preoperación, crearán alrededor de 3,500 empleos directos, consolidando la relevancia del país como destino de inversión internacional.

Asimismo, explicó que el gobierno mantiene un enfoque activo para atraer tanto inversión extranjera como local y así garantizar que los proyectos generen empleos de calidad para los dominicanos.

“Felicidades a todo el equipo del Ministerio de Trabajo y muchas gracias a las empresas, primero que confían en invertir en el país, pero que también, confían en hacerlo y buscar este mecanismo a través del Ministerio de Trabajo. Felicidades a todos. Que todos encuentren el sustento y el empleo que vinieron a buscar y que este sea -Eddy- el primero de muchos donde podamos llevar miles de trabajo a todos los dominicanos y dominicanas”, expresó el mandatario.

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, sostuvo que el gobierno se compromete a crear empleos formales para construir ciudadanía, justicia social y bienestar, debido a que el empleo formal significa salario, pensión, seguridad social y protección laboral.

Agregó que cada persona al participar en “Tu Empleo Está Aquí” será registrada en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo. “Todo el que venga a esta jornada quedará en nuestra bolsa nacional de empleo, y en caso de no ser seleccionado hoy será llamado pronto”.

“Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, hemos avanzado hacia un nuevo paradigma laboral, donde el empleo no es una cifra, sino una historia de vida. Agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo su confianza en el país y su acompañamiento en este gran programa RD-Trabaja, que fortalecerá los servicios públicos de empleo, modernizará nuestra plataforma tecnológica y acercará las oportunidades a cada rincón de la República Dominicana”, concluyó Olivares Ortega.

Mientras que, Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Conferación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), indicó que la jornada de empleo representa un compromiso del tripartismo en la República Dominicana e implica la continuidad de ese tipo de actividades.

Celso J. Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), indicó que “Tu Empleo Está Aquí” es una muestra de compromiso con el empleo digno, la productividad y la inclusión laboral, “un esfuerzo del sector pùblico y privado para marcar la diferencia”.

En la jornada de empleo celebrada en el Centro de Convenciones de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), fue presentada la mascota del Ministerio de Trabajo, Hormit, que representa una hormiga de empleo trabajadora y cooperadora.

Al concluir, el jefe de Estado junto al titular de Trabajo, socializó con los presentes y las empresas participantes.

Al evento asistieron, directores y encargados departamentales, funcionarios, diputados, miembros canstrenses, sindicalistas, empresarios, entre otros.