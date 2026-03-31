Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público informó este lunes que confía en que se aumentará la pena en el nuevo juicio seguido contra Wander Samuel Franco Aybar, procesado en el Distrito Judicial de Puerto Plata por abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente.

El pasado año, Franco Aybar fue condenado en primera instancia a dos años de prisión, bajo suspensión de la pena. En este nuevo proceso, el órgano acusador solicita que sea condenado a cinco años de prisión en un centro penitenciario.

La madre de la víctima, quien fue condenada inicialmente a 10 años de prisión, también es procesada en este nuevo juicio.

En la audiencia programada para este lunes 30 de marzo, el Tribunal Colegiado Ad Hoc de Puerto Plata (creado para conocer el nuevo juicio) aplazó la audiencia debido a que la acusada presentó una licencia médica por una situación de salud.

Los fiscales litigantes, Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, reiteraron que están listos para iniciar la presentación de pruebas que sustentan la acusación del Ministerio Público y procurar el aumento de las penas, en correspondencia con la gravedad de los hechos.

Cordero Jiménez indicó que la audiencia fue calendarizada para los días 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de mayo de 2026.

El proceso es conocido por los jueces José Antonio Núñez (presidente), Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, quienes integran el tribunal que conoce este nuevo proceso judicial, ordenado el pasado año por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, adoptó la decisión tras conocer los recursos de apelación, incluyendo el presentado por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata.

En primera instancia, Franco Aybar fue condenado a dos años de prisión bajo suspensión de la pena, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales, tras ser hallado culpable de violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03 (Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes).

El tribunal dispuso que el imputado no se acerque a adolescentes con fines sexuales y que, en caso de incumplimiento, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.

En cuanto a la madre de la víctima, fue condenada a 10 años de prisión en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, al comprobarse su responsabilidad en explotación sexual comercial y lavado de activos.

La sentencia también establece el pago de una multa de 30 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.

Asimismo, se ordenó el decomiso de bienes incautados, incluyendo un solar en Villa Montellano de 600 metros cuadrados, un vehículo del año 2023, un depósito bancario de RD$2,100,000, además de 68,500 dólares estadounidenses y 800,000 pesos dominicanos.

De igual manera, fueron decomisados los equipos celulares y los valores en cuentas de la imputada que habían sido inmovilizados por el Ministerio Público mediante orden judicial. También se le impuso el pago de las costas penales del proceso.