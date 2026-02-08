Ministerio Público instala moderno sistema de biometría y validación en tiempo real del registro de presentación periódica de los procesado

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de su proceso de reforma integral que realiza para tecnificar todos sus procesos en favor de la sociedad, el Ministerio Público anunció la puesta en funcionamiento de su nuevo Módulo Biométrico integrado al Sistema de Gestión de Casos (SGCMP).

Esta herramienta tecnológica revoluciona el registro de los imputados y garantiza, de manera inequívoca, el cumplimiento de las disposiciones judiciales, especialmente en los casos de medidas de coerción que obligan a los procesados a presentarse periódicamente ante las autoridades.

El nuevo módulo redefine la seguridad en el proceso penal, al establecer una interconexión directa, y en tiempo real, con la base de datos de la Junta Central Electoral (JCE).

A través de estaciones de tecnología equipadas con lectores de huellas dactilares, cámaras fotográficas con trípode y escáneres documentales, el sistema permite realizar consultas por biometría, eliminando cualquier posibilidad de suplantación de identidad o errores en el registro de los imputados que se presentan a la firma periódica.

Esta implementación fortalece la transparencia y la trazabilidad institucional, permitiendo un seguimiento auditable de cada persona desde su primer contacto con la justicia hasta la duración de la medida de coerción.

Uno de los avances más significativos de este sistema es su capacidad para sistematizar la información y generar certificaciones automáticas. Cada comparecencia queda registrada de forma electrónica, integrándose de inmediato al expediente digital del usuario.

Esta funcionalidad optimiza los tiempos de atención y, al mismo tiempo, genera una evidencia verificable y robusta que fortalece el valor probatorio de los registros de cumplimiento ante los tribunales.

La arquitectura del software ha sido diseñada bajo estándares de interoperabilidad para un intercambio de información fluido y seguro con el Poder Judicial, agilizando la actualización de estatus procesales entre ambas instituciones.

El Ministerio Público ha instalado el sistema de presentación biométrica, en todas las fiscalías del país, con el objetivo de aprovechar la tecnología para una gestión más eficiente, segura y, sobre todo, en favor de seguir protocolos sensibles a la protección del interés y la seguridad de las víctimas.

Con esta iniciativa, el Ministerio Público reafirma su compromiso con una justicia moderna y digna centrada en las personas, reduciendo los tiempos de espera de los procesados y eliminando los controles manuales que históricamente ralentizaron los procedimientos administrativos en las sedes de las fiscalías.