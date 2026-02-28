MINUTO A MINUTO: EE.UU. e Israel lanzan una agresión a gran escala contra Irán

RT.-Tel Aviv lanzó este sábado un ataque contra Irán, informó el Ministerio de Defensa del país hebreo. «El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel», dijo el titular de la cartera, Israel Katz.

El ministro advirtió que «como resultado, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel en el corto plazo» y que firmó una orden especial que impone el estado de emergencia especial en el frente interno en todo el territorio del país.

Posteriormente, medios estadounidenses informaron que las fuerzas de EE.UU. se han unido a la agresión israelí contra Irán, lo que ha sido confirmado por el presidente Donald Trump.

Medios locales informaron que se escucharon explosiones en Teherán. Tasnim ha publicado imágenes de las columnas de humo que se levantan en la capital en medio de los ataques.

Esta nueva agresión se produce meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la Guerra de los 12 Días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.