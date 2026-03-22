Por Jose Paulino

SALCEDO. – En un partido muy disputado, MOCA FC cayó 1-0 ante Salcedo FC en la jornada 11 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en un encuentro celebrado en el estadio Domingo Polonia de esta ciudad.

El único gol del compromiso llegó desde el punto penal al minuto 27, cuando Daniel Jasmiley convirtió para colocar el 1-0 definitivo en esta fase de la Liguilla.

El conjunto aurinegro generó varias ocasiones de peligro, comenzando en el minuto 20 con un disparo de Johnny Parima. Más adelante, al 37’, Robertino Canavesio sacó un remate rasante que pasó muy cerca del arco defendido por Odalis Báez.

Un minuto después, Gustavo Ascona volvió a intentarlo, pero su disparo se fue desviado, perdiéndose así la oportunidad del empate.

En la segunda mitad, MOCA FC mantuvo la intensidad ofensiva. Al minuto 50, Yohan Parra probó a quemarropa, pero el portero Odalis Báez respondió con una gran atajada.

Luego, al 65’, Ronaldo de Peña intentó con un potente remate que nuevamente fue detenido por el guardameta.

Las llegadas continuaron, y al 72’, Oliver Durán envió el balón por encima del travesaño. A pesar de insistir hasta el final, los mocanos no lograron concretar y terminaron cayendo por la mínima en condición de visitante.

Ahora el equipo deberá enfocarse en su próximo compromiso con la mira puesta en volver a sumar en la LDF.