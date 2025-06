“Moral en calzoncillo”: Critican la prensa “amarillista”, pero, no apoyan la de ética

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – En ninguna de las ocasiones en las que el regidor del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Luis Flores, ha arremetido contra “la prensa amarillista” me he sentido ofendido por una sencilla razón, el sombrero no me queda, sin embargo, resulta chocante saber que tanto él como otros de sus colegas no apoyan a la prensa aferrada a la ética y la moral.

A la gran mayoría del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), les gusta que los medios le destaquen, que escriban de sus intervenciones durante las sesiones, preferiblemente cuando sea a su favor claro.

Poco entienden del manejo de la parte comunicacional, del engranaje, de hecho, cada bloque debería tener su equipo de comunicaciones, casi ninguno la tiene.

Pero ellos se sienten que como “figuras”, los medios deben destacarles, al menos los locales, para los de relevancia nacional ellos no significan nada, a menos que se encuentren envueltos en un escándalo que los haga verse como si fueran noticia.

Y allí están ellos, participando en las distintas sesiones, esperando que los medios locales “hagan su labor”, buscar de sus recursos para trasladarse hacia el Ayuntamiento, de su tiempo, sus equipos de grabación, grabarlos, editar esas grabaciones, hacerles una nota de prensa y colgarla en el medio, el cual pagas su existencia digital en dólares.

Pero si es una crítica la que has realizado en contra de ese regidor, con el material que grabaste con tus herramientas, invirtiendo tu tiempo, difundiéndolo en el medio que pagas, “tú estás mal”.

¿Jarlen Espinosa está defendiendo «la prensa amarillista?

Jamás, solo quiero recordarles lo descarados que se ven cuando critican lo malo, pero, ni apoyan, ni estimulan lo bueno.

Son tantas las cosas que podría decirse al respecto y que se maneja bajo la “diplomacia”, que sería mejor dejar algo para un artículo que pueda titularse “No hacen nada por Ciudad Oriental, pero, quieren verse en el periódico”.

En palabras de mi Sensei, “ellos saben, pero, se hacen los pendejos”.