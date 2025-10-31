Movimiento Triunfo proclama a Radhamés Silverio como candidato a la Rectoría de la UASD

Por Sulenny Alvarado

Santo Domingo. – El Movimiento Académico Triunfo proclamó este jueves al maestro Radhamés Silverio como su candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Primada de América, para el período 2026–2030, durante su 11.ª Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

El acto contó con la presencia del rector y líder del Movimiento Triunfo, Editrudis Beltrán Crisóstomo; el maestro Jesús Andújar Avilés, coordinador general; y Efraín Marte, coordinador administrativo, junto a un nutrido grupo de decanos, profesores, estudiantes y personal administrativo que respaldaron la candidatura de Silverio.

En su discurso, Radhamés Silverio González calificó la jornada como “un día de gran trascendencia para la familia universitaria” y agradeció el respaldo del movimiento.

“Escuchar al Movimiento Académico Triunfo proclamar nuestra candidatura nos llena de orgullo y nos compromete a seguir garantizando la estabilidad, el desarrollo y el impulso de la Primada de América de cara al siglo XXI”, expresó.

El candidato aseguró que su proyecto se orienta a consolidar una institución académica moderna, conectada y humana, fortaleciendo los logros alcanzados por la actual gestión rectoral. “Nos proponemos preservar lo alcanzado, dar continuidad a los procesos y seguir fortaleciendo la casa de altos estudios del pueblo dominicano. Esta es la casa del pueblo, y nuestro compromiso es continuar dignificándola”, sostuvo.

Silverio reconoció los avances logrados bajo la administración del rector Beltrán, entre ellos más de 30 aulas inteligentes y conectadas, la creación de 15 liceos experimentales, la construcción de siete ciudades universitarias, la modernización tecnológica, el aumento salarial superior al 50 % y la consolidación del salario 14.

“La Primada de América ha avanzado como nunca antes, pero el desafío ahora es consolidar ese progreso, innovar y seguir conectando la universidad con el país”, agregó.

Durante la actividad, Silverio presentó al equipo que lo acompañará en la candidatura: Lesly Altagracia Mejía Roque (Vicerrectoría Docente), Alexi Martínez Olivo (Vicerrectoría Administrativa), José Ferreira (Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) y Radhamés Bautista López García (Vicerrectoría de Extensión).

“Este equipo representa lo mejor que tiene la academia: compromiso, excelencia y visión de futuro. Cuando se une lo mejor, gana la UASD”, afirmó Silverio, entre aplausos de los asistentes.

El candidato destacó también los seis ejes estratégicos de su plan de gestión:

Bienestar y desarrollo del talento humano.

Bienestar estudiantil, servicios y formación integral.

Investigación e innovación.

UASD conectada, más moderna y ágil.

Integración estratégica nacional e internacional.

Transparencia, gobernanza y calidad institucional.

Aseguró que con ellos se consolidará la universidad del siglo XXI.

Con esta proclamación, el Movimiento Triunfo deja formalmente abierta su ruta electoral hacia las elecciones universitarias de 2026, reafirmando su compromiso de mantener la estabilidad institucional y el avance académico de la universidad estatal.

“La UASD debe seguir avanzando. Hoy está aquí lo mejor para la universidad. Este equipo iniciará un recorrido por cada facultad, recinto y aula para conquistar el corazón de profesores, estudiantes y personal administrativo. Cuando se une lo mejor, gana la Primada de América”, concluyó Silverio, mientras los presentes coreaban el lema: “¡Triunfo, Triunfo, Triunfo!”.

Triunfo está conformado por el Frente de Empleados de Renovación Administrativa (FEIA), la Corriente Universitaria Eugenio Perdomo (UEP), la Corriente de Empleados Presentes Universitarios (SEPU), Sendero Administrativos, la Convergencia Social Universitaria, la Corriente José Francisco Peña Gómez, el Movimiento La Esperanza y el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL).

También le apoyan otras organizaciones como el Movimiento Académico Transformador, el Movimiento Sí Se Puede, Opción Académica y Compromiso Académico.