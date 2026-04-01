«Nadie vuelve a casa del infierno»: advertencia de Irán a las tropas de EE.UU.

RT.-El primer vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref, ha lanzado este lunes una severa advertencia a Donald Trump tras su último pronunciamiento sobre la posibilidad de tomar el control de la isla de Jarg, donde se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo del país persa y desde la cual se gestiona el 90 % del total de las exportaciones de crudo del país.

«Trump solamente puede decidir sobre el envío de las tropas a Jarg, pero cuando se trata de traerlos de vuelta, la decisión ya no es suya por tomar. Porque nadie regresa a casa del infierno», escribió Aref en X, acompañando el mensaje con una imagen de ataúdes envueltos en la bandera estadounidense.

A principios del mes, el presidente de Estados Unidos ordenó bombardear objetivos militares en Jarg. Esta jornada, Trump afirmó que podría tomar el control de la isla ubicada en el golfo Pérsico. «Quizá tomemos la isla de Jarg, quizá no. Tenemos muchas opciones», afirmó.

Hutíes se unen a las represalias de Irán y golpean Israel con misiles balísticos En respuesta, Irán está reforzando las defensas de Jarg. La isla dispone de defensas en capas y en las últimas semanas Irán ha trasladado allí sistemas adicionales de misiles guiados tierra‑aire portátiles (MANPADS) y ha colocado minas antipersona y anticarro alrededor, incluso en las costas donde podrían intentar desembarcar marines estadounidenses en una eventual operación anfibia.

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que s