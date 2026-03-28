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Hutíes se unen a las represalias de Irán y golpean Israel con misiles balísticos

El grupo rebelde yemení prometió continuar su ofensiva hasta que "cese la agresión contra todos los frentes de resistencia".

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco28 marzo, 2026

RT.-Los hutíes de Yemen anunciaron que han efectuado su primer lanzamiento de misiles balísticos contra Israel, en el marco de la guerra desatada contra Irán por el país hebreo y EE.UU.

La decisión del grupo rebelde de entrar en el conflicto en apoyo a Irán y a los otros grupos armados en el Líbano, Irak y Palestina responde a los «ataques contra infraestructuras y a la comisión de crímenes y masacres contra nuestros hermanos», reza un comunicado de las Fuerzas Armadas de los hutíes.

El texto precisa que el ataque fue dirigido contra «objetivos militares sensibles» en el sur del país hebreo que fueron alcanzados «con éxito».

Los hutíes prometieron continuar su ofensiva hasta que «cese la agresión contra todos los frentes de resistencia».

Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron la detección de un misil desde Yemen que se dirigía hacia Néguev y que afirmaron haber interceptado.

En apoyo a Irán, los hutíes no han descartado en declaraciones anteriores la posibilidad de bloquear el estrecho de Bab el Mandeb, una ruta clave del comercio internacional que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

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