Mural por la libertad de Nicolas Maduro y Cilia Flores 

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El 26 de marzo 2026, fue inaugurado en ciudad de Santiago de los Caballeros, día en que se desarrolla la audiencia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en los Estados Unidos de Norte América, los cuales fueron secuestrados el pasado sábado 3 de enero mediante la agresión militar del Imperialismo contra el pueblo Venezolano, un mural que tiene como finalidad dejar constancia permanente de la exigencia de su libertad incondicional.

El destacado periodista Leoncio Peralta, quien habló a nombre del Comité de Solidaridad con Venezuela en Santiago, estableció que los pueblos y personas que amamos la libertad, la democracia, el respeto a los derechos fundamentales, exigen del regreso a su patria, libre y salvo del Presidente legítimo de la República Bolivariana y de la Primera Dama de ese país hermano.

Reafirmamos la lucha por la autodeterminación de los pueblos sin injerencia extranjera y que América Latina sea un Continente de paz.

Al dejar inaugurado el Mural ubicado en calle 43 esquina 51 del Sector Embrujo 3ro, en la entrada de la ciudad de Santiago, Leoncio Peralta indicó que ese es el primer mural de muchos otros que el Comité de Solidaridad con Venezuela instalará en la Provincia de Santiago, República Dominicana. Pues, las paredes expresarán nuestra indignación por el daño que el Imperialismo Norteamericano ha provocado al pueblo Venezolano y América Latina entera.

Finalmente, el Periodista Peralta puntualizó, que Nicolás y Cilia guardan prisión de manera injusta a los cuales se le han inventado falsas acusaciones y es el deber de todo humano consciente reclamar a todo pulmón que: !LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES!.