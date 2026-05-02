Por Aneuri Peña

En estos momentos actuales, la Provincia de San Juan, se encuentra bajo amenazas, de ser invadida por inversiones foráneas que venden un falso sueño acompañado de un falso desarrollo, que en la comunidad donde se instale solo dejaran daños ambientales, desolación y los lamentos, cuando invadan los recuerdos.

La minería en República Dominicana, ha dejado un mal sabor en el paladar de los dominicanos, por la poca transparencia de como se han manejado los contratos de concesiones, que de solo recordarlos disparan las alarmas de defensas por San Juan.

Con pocas inversiones y daños ambientales irreparables, así quedan las comunidades donde se instala un proyecto minero y es por esas razones es que San Juan, tiene quien le escriba.

Desde el intento de una vista pública, por mostrar un proyecto minero y por la falta de información clara y los beneficios reales para la población, cientos de dominicanos han iniciado la defensa de San Juan, para liberarla de toda explotación minera, que con cantos de sirena, han encontrado nichos en periodistas y en una ola de constante y creciente defensa a una explotación que a simple vista, puede ser dañina para San Juan y la zona sur por completo.

Por defender lo indefendible, se está encendiendo en el corazón de los dominicanos, la llama del instinto de defensa por San Juan.

La Minería a cielo abierto o subterránea, es perjudicial para toda parte del mundo, porque con su impacto ambiental, podría provocar daños significativos a la agricultura y al agua.

San Juan, con una mirada en el reflejo de lo que es la Provincia Sánchez Ramírez, donde se encuentra la Barrick Gold, se dicen entre sí, “yo no quiero que aquí pase lo mismo que pasó en Contuí”, donde el historial ambiental pesa más que las promesas de desarrollo. Con este pensamiento colectivo y generalizado, se está gestando un movimiento, con la misma característica, como el que se inició en el año 2013, que con esfuerzo, constancia y compromiso social, alzó su voz y marchó, una y otra vez, vestida de amarillo con las emblemáticas sombrillas amarillas grabadas con la consigna “El 4% para la educación” se logró la victoria del pueblo. ¡Sí del pueblo! ya que la causa unió a los dominicanos, dejando de lado los partidos políticos, creencias, religiones, culturas o criterios.

¡San Juan, marchará una y otra vez también!

Un movimiento cargado de patriotismo, que llevará a marchar a personas de toda la geografía nacional, por defender a la Provincia de San Juan, para que no suceda lo mismo que sucedió en Cotuí.