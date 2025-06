Nelia pide al secretario general del PLD no aceptar reconocimiento de los regidores de SDE

Por Nelia Rodríguez

Primero debo aclarar que hay buenos regidores, pero son tan pocos que ni siquiera alcanzan la cuarta parte de la matrícula del Concejo Municipal de Santo Domingo Este. Para colmo, están dispersos entre los tres partidos principales, lo que los convierte en voces aisladas.

En una jugada de distracción y marketing político, diseñada para ocultar el desastre administrativo de la Alcaldía de Santo Domingo Este, los regidores están utilizando a personalidades del municipio supuestamente para entregarles reconocimientos. Esta acción, evidentemente, busca desviar la atención de su falta de fiscalización sobre las ejecutorias presupuestarias del alcalde Dío Astacio.

En la pasada sesión del jueves 5 de junio, en la que increíblemente se iban a conocer ejecuciones presupuestarias trimestrales que debieron ser discutidas hace un año, y donde se pretendía aprobar al alcalde un “cheque en blanco” para procesos de compras de transporte y cajas de residuos sin especificar montos, se incluyeron varios puntos en la agenda relacionados con reconocimientos a figuras locales como forma de distracción. Entre esos reconocimientos estaba uno dirigido al secretario general del PLD, Johnny Pujols.

Como militante del PLD, como ciudadana y como munícipe de Santo Domingo Este, le pido a mi secretario general que no acepte ser utilizado en esa jugada demagógica. Ese reconocimiento no es un gesto de honor, sino una estrategia para justificar la inacción fiscalizadora de un Concejo que, en su mayoría, ha sido cómplice de las agresiones del alcalde contra el municipio. No se rebaje ni empequeñezca su nombre aceptando un reconocimiento de un cuerpo de regidores compuesto, en gran parte, por liliputienses morales.

Usted es un hombre joven, talentoso y con un gran futuro por delante. No permita que manchen su nombre en ese mercado persa. Aceptar un reconocimiento por parte de la institución menos transparente del país esquívale a traicionar los principios de Juan Bosch y darle una estocada mortal a la obra cumbre del gran maestro que es el Partido de la Liberación Dominicana