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Miami, Florida. — El exjugador de Grandes Ligas y gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, afirmó que el respaldo de los fanáticos dominicanos se ha convertido en una gran motivación para los jugadores que representan al país en el Clásico Mundial de Béisbol.

Entrevistado por el periodista Moisés González, director de Despertar Nacional, Cruz destacó que la energía y el entusiasmo de la comunidad dominicana, tanto en la República Dominicana como en ciudades como Miami, se sienten dentro y fuera del terreno de juego. “Cuando vemos las gradas llenas de banderas dominicanas y escuchamos a nuestra gente apoyarnos, eso nos llena de orgullo y nos impulsa a dar lo mejor por el país”, expresó.

El también extoletero dominicano resaltó que la selección cuenta con un grupo comprometido con defender los colores de la bandera tricolor y agradeció el respaldo constante de los fanáticos que han acompañado al equipo en cada partido del torneo internacional.

Asimismo, valoró el ambiente de celebración que se vive entre los dominicanos que siguen cada encuentro del equipo nacional en parques, plazas y espacios públicos, donde se organizan proyecciones y reuniones para apoyar a la selección.

Cruz también envió un saludo especial a los fanáticos que se congregan en distintos puntos para ver los partidos en pantalla gigante o en actividades comunitarias, señalando que ese respaldo colectivo fortalece el espíritu del equipo y reafirma el orgullo de representar a la República Dominicana en el escenario internacional.

El equipo dominicano llega a esta etapa del torneo con gran entusiasmo y confianza. Entre bat flips, golpes al pecho y celebraciones bailando, la novena quisqueyana ha mostrado una energía contagiosa que refleja la unión y el compromiso del grupo en este Clásico Mundial.

República Dominicana se medirá esta noche a Corea del Sur en el primer juego de los cuartos de final en el loanDepot park de Miami. Mientras los asiáticos avanzaron a esta fase tras una dramática victoria sobre Australia en su último partido de la fase de grupos, la escuadra dominicana ha sido considerada una de las ofensivas más sólidas del torneo.

El ganador del encuentro avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Canadá, programado para disputarse el próximo domingo.